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الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر مشاهد تظهر المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن

نشر الاعلام الحربي، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن.
کد خبر: ۱۰۳۵۲۷۴
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳ 18 February 2021
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وكتب الإعلام الحربي، "أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم".

يذكر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال أمس الثلاثاء إن "إسرائيل لم تلتزم يوماً بالقانون الدولي، ودمرت مدناً، وقتلت المدنيين في كل حروبها".

وأضاف متوجهاً لرئيس الأركان الإسرائيلي: "إننا لا نبحث عن مواجهة وعن حرب، ولكن إن فرضتم حرباً فسنخوضها، وإذا ضربتم مدننا، فسنرد بالمثل، وإذا استهدفتم قرانا، فسنقصف مستعمراتكم".

وأكد أنه "في أي حرب مقبلة، ستواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل"، مشيراً إلى أن "لا أحد يضمن ألا تتدحرج "الأيام القتالية" إلى حرب واسعة".

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لبنان أمن الإحتلال الإسرائیلی
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