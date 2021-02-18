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تسجيل نحو 2.6 مليون فلسطيني للاقتراع في أول انتخابات عامة منذ 15 عاما

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها انتهت من تسجيل مليونين و600 ألف مواطن ممن لهم حق الاقتراع، في أول انتخابات عامة منذ 15 عاما.
کد خبر: ۱۰۳۵۲۷۰
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷ 18 February 2021

تسجيل نحو 2.6 مليون فلسطيني للاقتراع في أول انتخابات عامة منذ 15 عاما

وأضافت على موقعها الرسمي أنه بهذا يكون 93.3% من أصحاب حق التسجيل (البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن) "قد سُجلوا للمشاركة في الانتخابات".

وتابعت اللجنة المركزية "هذه الأرقام تعكس إقبالا كبيرا على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية" مشيرة إلى أن عملية التسجيل جرت "دون أي مشاكل تذكر".

ويستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات البرلمانية في 22 مايو/أيار القادم بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وذكرت اللجنة أنها ستفتح في 20 مارس/آذار المقبل باب الترشح لهذه الانتخابات التي ستكون، وللمرة الأولى، بموجب التمثيل النسبي الكامل من خلال الترشح عبر قوائم انتخابية.

ويعطي القانون الأساسي لمن بلغ 18 عاما يوم الانتخابات الحق في المشاركة بعملية الاقتراع بشرط أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين، وحدد عمر المرشحين لعضوية البرلمان بعمر 28 عاما فأكثر.

وكانت قد أجريت آخر انتخابات برلمانية عام 2006، وأصدرت محكمة دستورية عام 2018 قرارا بحل المجلس التشريعي، الذي بقي معطلا منذ عام 2007 بعد فوز حركة حماس بالانتخابات في قطاع غزة.

وبموجب القانون الأساسي، تحال صلاحيات المجلس التشريعي للرئيس في حال تعذر انعقاده أو تعطله لأي سبب.

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