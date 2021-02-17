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صالح يؤكد للسفير البريطاني ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الإرهاب

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، ودعا لضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الإرهاب.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۸۰
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۳ 17 February 2021

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الإرهاب.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، ان الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، لبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهميّة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

وأكد صالح وفقا للبيان أنّ" الحكومة العراقية ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، من خلال دعم فرض القانون وحماية أمن ‏وحياة المواطنين واستئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وحماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقات ومعاهدات رسمية، طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية".

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العراق سیاسة علاقات خارجیة استئصال الإرهاب تعزیز سلطة الدولة
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