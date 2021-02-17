الرئيس المشاط يؤكد لفريق الرؤية الوطنية ضرورة تكامل الجهود على مختلف المستويات

وجّهَ الرئيسُ مهدي المشاط باستمرارٍ العملَ بنفسِ الوتيرة، لمواجهةِ التحدياتِ لتنفيذِ خططِ الدولةِ في العامِ الجاري ، وتوفيرِ المتطلباتِ الأساسيّةِ لإنجاحِها بالتوازي مع بناءِ القدراتِ بالصورةِ اللازمة التي تواكبُ التنفيذَ ودعمَ هذا المسار من قبلِ الجميع.

وخلالَ الاجتماعِ الذي ضم َّعددًا من المسؤولين للوقوفِ على الجهودِ المبذولةِ لإعدادِ الأدلّةِ والآلياتِ المساندة لتنفيذِ خطةِ العامِ 2021 وإعدادِ خطةِ المرحلةِ الثانية 2021 ــ 2025 للرؤيةِ الوطنية، أكّدَ الرئيسُ المشاط أهميّةَ الخطواتِ والمتمثلةِ في الإسهامِ بالارتقاءِ بعمليةِ التخطيطِ في مختلفِ مؤسّساتِ الدولة.

وشدّدَ على أهميّةِ المضيِّ قدماً بدراسةِ نوعِ التمويلِ الممكِن للمشاريعِ المقرَّة والاهتمامِ بالخِدمات التي تٌقدَّمُ للمواطنين.

وقال: " نؤكدُ انَّ الطموحَ كبيرٌ في إطارِ الرؤيةِ الوطنيّة لبناءِ الدولةِ اليمنيّة الحديثة، التي تمثّلُ المشروعَ الوطنيَّ الجامعَ الذي يؤسّسُ لمستقبلِ اليمن مشدّدًا على ضرورةِ تكاملِ الجهودِ على كلِّ المستويات.

المصدر:قناة المسيرة