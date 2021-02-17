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وصول العاصفة "جويس" القوية من حيث البرودة والقليلة بنسبة هطول الأمطار

تحلّ على لبنان عاصفة "جويس" التي تأتي مع أمطار غزيرة يتراوح معدلها بين 60 و 140 مم والرياح تقارب ال 100كم/س، بعد مرور فصل شتاء مخيّب للآمال من ناحية نسب الأمطار.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۵۹
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۱ 17 February 2021
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وقد أشار الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية في حديث عبر الراديو الى أن العاصفة “جويس” ستصل اليوم إلى لبنان وتنحسر يوم الجمعة مع غزارة أمطار يتراوح معدلها بين 60 و 140 مم و الرياح تقارب ال 100كم/س.

واشار الى ان الثلوج ستتساقط مساء اليوم على ارتفاع 1200 متر، واضاف: "تمتد الثلوج الى 1000 متر لتلامس في الأيام المقبلة الى ال700م في المناطق الجنوبية وفي المناطق الشمالية ال600متر."

ورأى أن أغلبية الأمطار على الجبال المرتفعة اي من 900متر وما فوق ستتحول بأغلبيتها الى ثلوج، معتبراً أن العاصفة “جويس” هي الأقوى من حيث البرودة وليس نسبة هطول الأمطار.

وأظهرت فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الثلوج في المناطق الداخلية والجبلية، بالإضافة الى فيضان قنوات المجاري في سوق صبرا الشعبي في بيروت.

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لبنان کوارث اعصار
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