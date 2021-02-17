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مدبولي يتفقد اكاديمية مصر للطيران ويشيد بجهود تطبيق التدابير الاحترازية بجميع المطارات

شهد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي امس بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز (الإيرباص A320Neo)، بأكاديمية "مصر للطيران" للتدريب، التي تعد أحد أكبر مراكز التدريب الإقليمية المعتمدة في مجال النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. واشاد بالجهود الحثيثية في تطبيق التدابير الاحترازية بجميع المطارات.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۵۱
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۳ 17 February 2021

مدبولي يتفقد اكاديمية مصر للطيران ويشيد بجهود تطبيق التدابير الاحترازية بجميع المطارات

وتعد الاكاديمية أحد أكبر مراكز التدريب الإقليمية المعتمدة في مجال النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ورافق مدبولي خلال الجولة، كل من وزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، ومسؤولو وزارة الطيران المدني،

وألقى مدبولي كلمة، اشاد خلالها، بجهود الوزارة في تطبيق التدابير الاحترازية بجميع المطارات، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات من خلال الرحلات الاستثنائية لإعادة العالقين من أبناء المصريين بالخارج، وكذلك الحصول على شهادة وخاتم الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI.

وخلال كلمته، أكد مدبولي أن "هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، من خلال فتح أبواب التعاون مع قارة إفريقيا، ولا سيما في دول مثل غانا، والسودان، وجنوب السودان، وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والدمج، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، وجهود تخفيض أسعار التذاكر الداخلية، من خلال المبادرات المختلفة بالاتفاق مع وزارة السياحة والآثار مثل "مبادرة شَتِّى في مصر"."

وكرر رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع المسؤولين في وزارة الطيران المدني.

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