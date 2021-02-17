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الحلبوسي يتسلم رسالة دعوة من المجلس الوطني الفلسطيني لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية

تسلم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء ، رسالة دعوة إلى مجلس النواب من المجلس الوطني الفلسطيني لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين المحتلة.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۵۰
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۹ 17 February 2021

الحلبوسي يتسلم رسالة دعوة من المجلس الوطني الفلسطيني لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن الاخير "استقبل سفير دولة فلسطين لدى بغداد أحمد عقل، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وتسلم الحلبوسي، وفقا للبيان، رسالة دعوة إلى مجلس النواب من المجلس الوطني الفلسطيني "لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين، وتقديم الدعم والمساندة لإجرائها، حيث ستجري دولة فلسطين انتخابات عامة للمجلس التشريعي ومنصب رئيس الدولة خلال الأشهر القادمة."

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