الحلبوسي يتسلم رسالة دعوة من المجلس الوطني الفلسطيني لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية

تسلم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء ، رسالة دعوة إلى مجلس النواب من المجلس الوطني الفلسطيني لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين المحتلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن الاخير "استقبل سفير دولة فلسطين لدى بغداد أحمد عقل، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وتسلم الحلبوسي، وفقا للبيان، رسالة دعوة إلى مجلس النواب من المجلس الوطني الفلسطيني "لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين، وتقديم الدعم والمساندة لإجرائها، حيث ستجري دولة فلسطين انتخابات عامة للمجلس التشريعي ومنصب رئيس الدولة خلال الأشهر القادمة."