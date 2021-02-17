ابتلا به سرماخوردگی مانع ابتلا به کووید ۱۹ می‌شود؟

رانت روزانه ۱۶ میلیارد تومانی در بسته‌بندی تخم مرغ

وثیقه مشمولان برای خروج از کشور چقدر است؟

بازدید 135

وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إدخال لقاحات فيروس كورونا إلى غزة.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۴۱
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸ 17 February 2021

وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة

وصلت اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وأكد مراسل يونيوز بغزة وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

‏‫وكان الاحتلال قد منع وصول الشحنة الخاصة بلقاحات كورونا يوم الاثنين الماضي إلى غزة.

وفي هذا الاطار، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن الوزارة أعادت إرسال 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي من مستودعاتها في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وأضافت الكيلة: "تم نقل 2000 جرعة عبر معبر بيتونيا صباح اليوم، وهي متوجهة إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة".

وأفادت بأن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد 19، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

من جانبه، ذكر نائب مدير الرعاية الأولية، الدكتور مجدي ضهير أن "هذه الجرعات هي من اللقاح الروسي الذي وصل الى الضفة الغربية مؤخرًا"، مبينًا أنه سيتم تخصيص جزء قليل جدًا منها للأطقم الطبية والجزء الثاني للأشخاص الذين لديهم زراعة أعضاء أو ممن يعانون من الفشل الكلوي "حسب الأوليات في العمر".

وفي وقت سابق، كشفت القناة أن "السلطة الفلسطينية أوصلت دفعة من لقاحات كورونا "سبوتنيك v" إلى معبر بيتونيا تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، لكن تم إرجاعها لأن قادة الاحتلال لم توافق بعد على طلب السلطة نقل اللقاحات إلى قطاع غزة".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
فلسطین صحة کورونا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا لیله الرغائب
دو دلیل جالب شیخ معروف برای محبوبیت علی انصاریان
پیام استاد انصاریان به مردم درباره برادرزاده اش
عمل نادر زایمان در اهواز با موفقیت انجام شد
عذرخواهی پارکورکار شیرازی از اقدامش در تخت جمشید
واکنش علی دایی به درخواست علی پروین
نخستین استعفای دولت بایدن رقم خورد
خانه احمد محمود با خاک یکسان شد
اعلام برائت جدید از احمدی نژاد
هشدار قاطع سپاه به اسرائیل
روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد
فیلم سوپرگل دیدنی علی کریمی دربازی یادبود انصاریان و میناوند
انتقاد تند یک نماینده از قالیباف
ناگفته‌های یک پرستار از تزریق واکسن کرونا
احضار وزیر اطلاعات به خاطر صحبت‌های هسته‌ای
سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۰۱ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۷۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

نه شعار «مرگ» تصادفی است، نه حذف نام امام (ره) / احمدی‌نژاد و مطالبه‌گری گزینشی / فرزندان، انقلاب‌ها را می‌خورند؟  (۶۶ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

تذکر به دوچرخه‌سواری بانوان آری، تذکر به موتورسواران فحاش خیر؟ / عضو نهاد اصلاح طلبان: شرافتمندانه، عزل واعظی بود /تجمع در نارمک و دعوت انتخاباتی از احمدی‌نژاد  (۶۶ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

tabnak.ir/004LHp
tabnak.ir/004LHp