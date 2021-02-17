وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إدخال لقاحات فيروس كورونا إلى غزة.

وصلت اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وأكد مراسل يونيوز بغزة وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

‏‫وكان الاحتلال قد منع وصول الشحنة الخاصة بلقاحات كورونا يوم الاثنين الماضي إلى غزة.

وفي هذا الاطار، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن الوزارة أعادت إرسال 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي من مستودعاتها في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وأضافت الكيلة: "تم نقل 2000 جرعة عبر معبر بيتونيا صباح اليوم، وهي متوجهة إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة".

وأفادت بأن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد 19، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

من جانبه، ذكر نائب مدير الرعاية الأولية، الدكتور مجدي ضهير أن "هذه الجرعات هي من اللقاح الروسي الذي وصل الى الضفة الغربية مؤخرًا"، مبينًا أنه سيتم تخصيص جزء قليل جدًا منها للأطقم الطبية والجزء الثاني للأشخاص الذين لديهم زراعة أعضاء أو ممن يعانون من الفشل الكلوي "حسب الأوليات في العمر".

وفي وقت سابق، كشفت القناة أن "السلطة الفلسطينية أوصلت دفعة من لقاحات كورونا "سبوتنيك v" إلى معبر بيتونيا تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، لكن تم إرجاعها لأن قادة الاحتلال لم توافق بعد على طلب السلطة نقل اللقاحات إلى قطاع غزة".