الحلبوسي يبحث مع السفير الروسي دور الأمم المتحدة في الانتخابات المبكرة بالعراق

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، مع السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف، دور الأمم المتحدة بالانتخابات المبكرة لتعزيز إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك تطورات الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المبكرة، وأهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لتعزيز إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

من جهته، أكد السفير الروسي دعمَ بلاده للعراق، مجدِّداً دعوةً سابقةً من قبل رئيس مجلس الدوما إلى الحلبوسي لزيارة روسيا.