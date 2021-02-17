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الصحة: 40.48 %من سكان الامارات حصلوا على لقاح كورونا وهو الوسيلة المثلى لهزيمة الوباء

اعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الامارات فريدة الحوسني، تلقيح 40.48 % من السكان ضد كورونا، قائلة ان بلادها "حققت إنجازا صحيا عالميا بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بنسبة 52.56 جرعة لكل 100 شخص." واعتبرت ان "اللقاحات الوسيلة المثلى لهزيمة الجائحة وكلما ارتفعت نسبة التطعيم في المجتمع زادت نسبة المناعة."
کد خبر: ۱۰۳۵۰۹۵
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۹ 17 February 2021

الصحة: 40.48 %من سكان الامارات حصلوا على لقاح كورونا وهو الوسيلة المثلى لهزيمة الوباء

كشفت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الامارات فريدة الحوسني عن "تقديم لقاح "كوفيد - 19" إلى 40.48 في المائة من إجمالي السكان في الامارات إضافة إلى النجاح في تطعيم 48.46 في المائة من فئة كبار السن فيما يتم العمل حاليا مع الجهات الصحية المعنية على تحديد دورية أخذ اللقاح كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص."

وأضافت الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية الذي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" امس الثلاثاء، أن "الإمارات أظهرت جاهزية نوعية في التصدي لأزمة فيروس كوفيد - 19 وقدمت نموذجا متميزا في احتواء الجائحة."

وقالت إن بلادها "حققت إنجازا صحيا عالميا بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بنسبة 52.56 جرعة لكل 100 شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليونا وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوما بعد يوم أنها نموذج يحتذى في مواجهة جائحة "كوفيد – 19"."

وأردفت "تواصل وزارة الصحة توفير التطعيم بجرعات لقاح "كوفيد-19" في معظم مرافقها الصحية مع إعطاء الأولوية الأهمية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة خاصة كبار السن من المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم حفاظا على صحتهم وسلامتهم بالإضافة للتركيز على الجرعة الثانية لجميع فئات المجتمع المختلفة التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في الفترة السابقة".

واكملت "نجحنا في الوصول إلى تطعيم 48.46 في المائة من فئة كبار السن وهو إنجاز يضاف إلى سجل الدولة سعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والمضاعفات الناتجة عن المرض والذي سيسهم بدوره في السيطرة على فيروس "كوفيد 19".

وأشارت إلى أنه "تم تقديم اللقاح لـ 40.48 في المائة من إجمالي السكان في الدولة ما يتوافق مع الخطة الموضوعة لتوفير اللقاح لـ 50 في المائة من إجمالي السكان خلال الربع الأول من هذا العام."

وأكدت الحوسني أن الإمارات "بدأت حملة التطعيم بلقاحات كورونا بعد التأكد من سلامتها وفاعليتها والتأكد من استيفائها لجميع المواصفات العالمية."

وأوضحت أن "اللقاح يهيئ الجسم لمحاربة الاصابة بالعدوى من الفيروس أو أنواع البكتيريا المختلفة وتحتوي اللقاحات على أجزاء غير نشطة أو ضعيفة من الكائن الحي الذي يسبب المرض أو الشفرة الجينية التي من شأنها خلق الاستجابة نفسها وتحفيز جهاز المناعة ويدفع ذلك الجهاز المناعي بالجسم إلى التعرف على الجسم الدخيل وانتاج أجسام مضادة لتعلم كيفية محاربته."

ونوهت إلى أن "لقاح سينوفارم يعمل باستخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي للجسم للفيروس دون المخاطرة بحدوث رد فعل عنيف ويعمل على تحفيز الجهاز المناعي للإنسان وتشكيل أجسام مضادة لمقاومة فيروس كوفيد 19."

وبينت أن "لقاح فايزر - بيونتيك يعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي ويعني هذا أنه يتم حقن جزء من الشفرة الجينية لفيروس كورونا داخل الجسم ما يحفزه على البدء في إنتاج بروتينات شبيهه بالبروتين الموجود على قشرة الفيروس بينما يعتمد لقاح أسترازينيكا ولقاح "سبوتنيك - في" Sputnik V على ناقل فيروسي أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس adenovirus تم تعديله وإضافة جزيئات من فيروس كورونا المستجد ويعد الفيروس ضعيفا لكنه كاف لتحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة اللازمة لمقاومة المرض."

وذكرت الحوسني أن "هناك العديد من الاختلافات التي تتعلق بطريق تصنيع اللقاحات وحفظها لكن بالرغم من هذه الاختلافات تتشابه اللقاحات في تحفيز الجسم والخلايا المناعية لإنتاج أجسام مضادة ما يمنح الجسم الحصانة اللازمة في حال التعرض للفيروس."

وأوضحت أن "التجارب السريرية لشركة سينوفارم أظهرت أن لقاحها بإمكانه أن يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا وأن يمنع المضاعفات الناتجة عن المرض لكن لا أحد يستطيع حتى الآن تحديد مدة استمرار الحماية كما هو الحال مع جميع اللقاحات المطورة للتصدي لفيروس كورونا."

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