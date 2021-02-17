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متحدث الحكومة: الكاظمي أوصى بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد والإقليم حول هجوم أربيل

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد والإقليم حول الهجوم أربيل
کد خبر: ۱۰۳۵۰۸۶
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷ 17 February 2021

متحدث الحكومة: الكاظمي أوصى بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد والإقليم حول هجوم أربيل

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد والإقليم حول الهجوم الذي طال قبل يومين مطار أربيل وقاعدة حرير.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقد امس الثلاثاء في العاصمة بغداد، أن وزارة الخارجية ادانت الامر وهي ايضا "ستشترك في التحقيق".

واوضح ان "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة".

وأضاف، أنه "تم تخويل العمليات المشتركة بمنح الصحفيين والإعلاميين استثناء أثناء الحظر الكلي والجزئي"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء وافق على استثمار سبع محطات كهربائية شمسية لتوليد الطاقة النظيفة".

وتابع، أن "رئيس الوزراء أوصى بدعم مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الطاقة النظيفة"، مبينا أن "الكاظمي شدد على إبعاد العراق عن الصراعات الدولية".

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