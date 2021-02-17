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الملك يدعو لعدم التراخي مع كورونا: ارتفاع أرقام الإصابات يتطلب من الجميع مواصلة الالتزام

شدد الملك الاردني عبدالله الثاني على عدم التراخي في المعركة ضد كورونا، معلنا ان ارتفاع أرقام الإصابات يتطلب من الجميع مواصلة الالتزام.
کد خبر: ۱۰۳۵۰۸۳
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹ 17 February 2021

الملك يدعو لعدم التراخي مع كورونا: ارتفاع أرقام الإصابات يتطلب من الجميع مواصلة الالتزام

اعلن الملك الاردني عبدالله الثاني، أن المعركة ضد وباء كورونا لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التراخي، ومواصلة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامة، لضمان المضي قدماً في خطة فتح القطاعات بشكل آمن، والتخفيف من انتشار الفيروس.

وأشار ا عبد الله خلال لقائه في قصر الحسينية امس الثلاثاء، مع شخصيات من محافظات عدة، إلى أن ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا أخيراً يتطلب من الجميع مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامة.

وأكد مواصلة الأردن، في مئويته الثانية، جهود الإصلاح الإداري، كما أكد ضرورة مواصلة مسيرة التنمية السياسية والاجتماعية، والنظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية.

وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للعمل على تطوير القطاع الزراعي في مناطق البلاد. واكد على أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية لدورها في التنمية وتوفير فرص العمل.

ولفت عبد الله إلى أهمية برنامج "رفاق السلاح" الذي أعلن عنه الاثنين، في مواصلة دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وأسرهم.

كما شدد على أهمية استمرار الحكومة في الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، والاستماع إلى المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

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الأردن سیاسة داخلیة کورونا
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