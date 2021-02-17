وزير الصحة يعلن تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات

علّق وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، الدوام الحضوري للكليات والمدارس الأهلية في العراق اضافة الى ايقاف كافة الامتحانات.

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات.

واكد التميمي خلال المؤتمر الاسبوعي لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، ان "مجلس الوزراء قرر تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات."

من جانب اخر، اشار التميمي الى "موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة الصحة تخصيصات مالية لاستحداث 22 مركزا متخصصا بالعناية المركزة لحديثي الولادة تمول من البنك الدولي"، لافتا الى ان "هذه الموافقة تمت بناء على ماطرحه في اجتماع مجلس الوزراء".

وتابع التميمي، انه "تمت الموافقة ايضا على قيام وزارة الصناعة بتزويد وزارة الصحة ب 300 سيارة اسعاف تمول من البنك الدولي، فضلا عن تخصيص 100 مليون دولار من البنك الدولي لتوفير الفحوصات المختبرية والادوية والمستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا".

وكان التميمي قد أعلن في مؤتمر صحفي الإثنين، تسجيل عدة حالات للسلالة الجديدة من فيروس كورونا بين الأطفال في العراق لأول مرة.

وقال التميمي إن السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار، داعياً المواطنين إلى "الحذر الشديد" والتقيّد بالتعليمات الصحية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

ولفت إلى انتشار الفرق الصحية في شوارع بغداد والمحافظات اعتباراً من الثلاثاء لفرض الغرامات على المخالفين، مطمئناً بشأن اتخاذ الوزارة كل ما يلزم للسيطرة على الوباء.