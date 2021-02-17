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قوات الاحتلال الاسرائيلي تنهي تدريبات على سيناريو هجوم مفاجئ ضد حزب الله

أنهت قوات الاحتلال الاسرائيلي (سلاح الجو)، مساء اليوم الثلاثاء تدريبات مفاجئة جرت في الأيام الأخيرة على سيناريو هجوم مفاجئ ضد حزب الله على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
کد خبر: ۱۰۳۴۹۶۹
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۰ 17 February 2021

 

قوات الاحتلال الاسرائيلي تنهي تدريبات على سيناريو هجوم مفاجئ ضد حزب الله

وذكر موقع والا العبري، أن جيش الاحتلال قام بمحاكاة هجوم تتعرض له إحدى طائراته بهجوم من لبنان وتطور الموقف لحرب ضد حزب الله، مؤكدًا أن "اسرائيل" أدركت أن بإمكان حزب الله مهاجمة 3000 هدف في اليوم داخل لبنان.

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جاء ذلك ضمن تدريبات "وردة الجليل" التي جرت بشكل مفاجئ يوم الأحد الساعة 5 مساء وانتهت اليوم الثلاثاء، وتم خلالها استدعاء المئات من جنود الاحتياط والجنود المشاركين في التدريبات.

ولم يستبعد قائد القوات الجوية حدوث مثل هكذا سيناريو وتدرب على كيفية الرد بحزم على أهداف حزب الله، بعد قرار من المستوى السياسي بخوض الحرب.

وخلال التدريبات رفعت جميع القوات مستوى التأهب إلى أعلى مستوى استعدادًا للحرب، وكانت الاستجابة لذلك أكثر من 85%.

وكانت المهام الرئيسية في التمرين تحقيق التفوق الجوي في المنطقة اللبنانية مما يعني تدمير كافة التهديدات، ومن بين التهديدات صواريخ مضادة للطائرات صنعت في روسيا وإيران، وكان التركيز على جنوب لبنان ومحيط بيروت وتحديد مسار القيادة والسيطرة لدى حزب الله.

وقال ضابط كبير في سلاح الجو الاسرائيلي: "لقد مارسنا خلال التدريبات استهداف صواريخ كروز كالتي سيطلقها حزب الله في أي حرب قادمة"، وأضاف ان "مسار حزب الله الصاروخي سيستهدف قواعد "سلاح الجو والمراكز السكانية"، وفي غضون 24 ساعة سيتم مهاجمة أكثر من 3000 هدف".

وأشار الى أنه خلال حرب لبنان الثانية التي اشتملت على 32 يومًا من القتال، تم مهاجمة حوالي 5000 هدف - بمعدل مائة هدف في اليوم.

ونوّه إلى أن قواعد القوات الجوية ستكون هدفا جذابا لحزب الله، مبينا أن القوات الجوية تدربت على إسقاط الطائرات وإنقاذ الطيارين من أراضي العدو.

كما كان من أهداف التمرين تدمير البنية التحتية المدنية ومحطات الطاقة والمطارات والجسور، كونها أهدافا ذات أهمية مزدوجة وتخدم حزب الله لصالحه، وفق القائد الإسرائيلي.

وتابع: "هذه أهداف بالتأكيد في بنك هدفنا، ولن يكون هناك حصار بحري فقط على لبنان بل ضد البنية التحتية لحزب الله لإلحاق الضرر بإسرائيل".

ولفت إلى أنه إذا تطور الموقف إلى معركة مع حزب الله أدت لنشوب حرب، فإن "إسرائيل" لديها خطة هجومية على الأقل في الأيام الأولى وسيتم تحديثها باستمرار.

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اسرائیل الجیش الإسرائیلی تدریبات حزب الله
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