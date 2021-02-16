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أكد وزير الدفاع الامريكي، لويد أوستن، أن بلاده ملتزمة بدعم جهود العراقيين في الدفاع عن سيادته.

أكد وزير الدفاع الامريكي، لويد أوستن، أن بلاده ملتزمة بدعم جهود العراقيين في الدفاع عن سيادته.
کد خبر: ۱۰۳۴۹۴۷
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۵ 16 February 2021

أكد وزير الدفاع الامريكي، لويد أوستن، أن بلاده ملتزمة بدعم جهود العراقيين في الدفاع عن سيادته.

وقال أوستن في اتصال هاتفي، مع نظيره العراقي جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، "ملتزمون بدعم جهود العراقيين في الدفاع عن السيادة".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء قصف مطار اربيل.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص.

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل. وقالت الوزارة في بيان، إنه "الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.

وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

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برچسب ها
العراق مطار أربیل لوید أوستن جمعة عناد
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