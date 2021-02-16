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الكاظمي يرأس جلسة الحكومة: العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى

أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه اليوم جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، أن العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.
کد خبر: ۱۰۳۴۹۴۶
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷ 16 February 2021

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية وحسب بيان لمكتبه الإعلامي إن "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وألّا يكون العراق حديقة خلفية لها"، لافتاً الى أنه "وجه بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة"، مشدداً على أن "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب."

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العراق سیاسة مصطفى الکاظمی
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