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الملك عبد الله يوجه بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين القدامى

وجه الملك عبدالله الثاني، الجهات المعنية للمباشرة بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي أشرف على إعداده ولي عهده الأمير الحسين.
کد خبر: ۱۰۳۴۸۳۴
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۳ 16 February 2021

الملك عبد الله يوجه بتنفيذ برنامج

أوعز الملك الأردني عبد الله الثاني الجهات المعنية بالمباشرة في تنفيذ برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

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وقال عبدالله خلال اجتماع للاطلاع على محاور برنامج "رفاق السلاح" امس الاثنين، ان "البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز"، معربا عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

وأشاد بـ"رفاق السلاح" العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يصادف 15 من فبراير من كل عام.

من جهته، استعرض ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، أبرز محاور البرنامج الخمسة، والذي جرى إعداده بناء على التوجيهات الملكية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية.

واوضح ان "البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز"، مثمنا جهود جميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

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الأردن سیاسة داخلیة الملک عبدالله الثانی برنامج رفاق السلاح
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