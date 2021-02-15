العميد سريع: سلاح الجو المسير يستهدف مطاري جدة وأبها الدوليين ويحقق إصابة دقيقة

استهدف سلاح الجو اليمني المسير، صباح اليوم الاثنين، مطاري جدة وأبها الدوليين بطائرتي صماد3 وقاصف2k محققا إصابة دقيقة.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه "نتج عن عملية سلاح الجو المسير توقف مطاري جدة وأبها لساعتين متتاليتين".

وأضاف ان "هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا".

وتجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير استهدف أمس الأحد، مطار أبها الدولي بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2K، محققا إصابة دقيقة.

ويوم السبت استهدف السلاح المسير هدفا هاما وحساسا في مطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3.