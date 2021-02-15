بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، سبل تعزيز علاقات التعاون اضافة الى اخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في قصر الوطن امس، رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الامارات.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المهمة المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما بحثا مختلف جوانب التعاون التكنولوجي والاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة " كورونا " والجهود المبذولة في مواجهتها وأهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم لمعالجة تداعياتها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما استعرض الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد بن زايد أن بلاده "تولي اهتماما كبيرا بإقامة شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

كما شدد على أن "الإمارات داعية سلام واستقرار وتعايش في المنطقة والعالم لإيمانها التام بأن التنمية التي تتطلع إليها الشعوب لا تتحقق إلا في ظل السلام والاستقرار.. ولهذا فإنها تدعو دائماً إلى الحوار والحلول السياسية للمشاكل والصراعات بين الدول في كل مناطق العالم".

من جانبه، اكد الرئيس الأوكراني حرصه على تنمية مجالات التعاون بين أوكرانيا والإمارات في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.