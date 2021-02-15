وثیقه مشمولان برای خروج از کشور چقدر است؟

زمان اجرای قانون جدید مالیاتی اعلام شد

چرا برخی افراد در خواب حرف می‌زنند؟

بازدید 215

بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، سبل تعزيز علاقات التعاون اضافة الى اخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
کد خبر: ۱۰۳۴۵۸۳
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۹ 15 February 2021

بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في قصر الوطن امس، رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الامارات.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المهمة المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما بحثا مختلف جوانب التعاون التكنولوجي والاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة " كورونا " والجهود المبذولة في مواجهتها وأهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم لمعالجة تداعياتها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما استعرض الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد بن زايد أن بلاده "تولي اهتماما كبيرا بإقامة شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

كما شدد على أن "الإمارات داعية سلام واستقرار وتعايش في المنطقة والعالم لإيمانها التام بأن التنمية التي تتطلع إليها الشعوب لا تتحقق إلا في ظل السلام والاستقرار.. ولهذا فإنها تدعو دائماً إلى الحوار والحلول السياسية للمشاكل والصراعات بين الدول في كل مناطق العالم".

من جانبه، اكد الرئيس الأوكراني حرصه على تنمية مجالات التعاون بين أوكرانيا والإمارات في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
الإمارات علاقات خارجیة سیاسة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
واکسیناسیون کرونا در ایران استیضاح ترامپ اسلام قلعه قیام مردم تبریز

تزریق نخستین واکسن اسپوتنیک به پسر دکتر نمکی  (۱۳۴ نظر)

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۲۳ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

آیا برخورد پوتین با رئیس مجلس ایران توهین آمیز بود؟ / پس از تاکیدات رهبر انقلاب، مساله برجام به کجا می‌رسد؟ /سعودی‌ها و فضا‌سازی علیه ایران  (۶۹ نظر)

آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران با دستور رئیس‌جمهور و واکسن اسپوتنیک  (۶۹ نظر)

ادامه حواشی داخلی سفر قالیباف به روسیه / هاشمی طبا: دولت بعدی ایران با آمریکا سازش می‌کند / انتقادات تند هادی غفاری از شورای نگهبان / احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ چه برنامه ای دارد؟  (۶۷ نظر)

تذکر به دوچرخه‌سواری بانوان آری، تذکر به موتورسواران فحاش خیر؟ / عضو نهاد اصلاح طلبان: شرافتمندانه، عزل واعظی بود /تجمع در نارمک و دعوت انتخاباتی از احمدی‌نژاد  (۶۶ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

«بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد»؛ مخاطب بیانات‌ رهبری چه کسانی بودند؟  (۶۱ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۵۸ نظر)

تغییر حداقل مزد کارگری در فراز و نشیب ۴۱ سال گذشته  (۵۸ نظر)

سیم آخر شبکه سه سیما، کپی مسابقه اسرائیلی از آب در آمد!  (۵۷ نظر)

tabnak.ir/004L8p
tabnak.ir/004L8p