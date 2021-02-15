العراق والجزائر يبحثان تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة لزيادة حجم التعاون

استقبل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين سفير الجزائر في العراق عبد القادر بن شاعة. وبحثا سبل تفعيل عمل اللجنة العليا المشترَكة “العراقية – الجزائرية” لما لها من أثر كبير في زيادة حجم التعاون والتنسيق في المجالات كافة.