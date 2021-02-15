العراق والجزائر يبحثان تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة لزيادة حجم التعاون

استقبل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين سفير الجزائر في العراق عبد القادر بن شاعة. وبحثا سبل تفعيل عمل اللجنة العليا المشترَكة “العراقية – الجزائرية” لما لها من أثر كبير في زيادة حجم التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
کد خبر: ۱۰۳۴۴۷۰
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۹ 15 February 2021
وجرى خلال اللقاء في مقر الوزارة، بحث أبرز القضايا التي تهم العراق والجزائر وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وزيادة حجم التعاون والتنسيق الأمني والاستخباري ومنع انتشار الإرهاب.
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