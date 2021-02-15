آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وسط شعارات "ارحل" و"نتنياهو مقزز"

تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، في القدس المحتلة وعدد من المناطق للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ومنذ قرابة 8 أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا، وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته بسبب تورطه في قضايا فساد وسوء إدارة أزمة فيروس كورونا.

وتظاهر قرابة ألف إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة قرب مقر إقامة نتنياهو، رافعين لافتات كتب عليها "ارحل" و"نتنياهو مقزز".

كما شهدت مدينة قيسارية، تظاهرة مماثلة شارك فيها المئات أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال، رافعين لافتات كتب عليها "نتنياهو دكتاتور وكاذب".

وشهدت عدة مناطق وجسور في تل أبيب أيضًا مظاهرات مماثلة شارك بها عدة آلاف ضد نتنياهو.

وانتشرت الشرطة في عدة شوارع رئيسية وأغلقت طرقًا في المدن التي شهدت المظاهرات.