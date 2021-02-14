خبراء عسكريون: استهداف مطار أبها بأربع طائرات رسالة قوية لدول التحالف السعودي

قال خبراء عسكريون يمنيون إن استهداف مطار أبها الدولي بالأمس بسلاح الجو المسير اليمني حمل جملة من الرسائل للتحالف السعودي، تأتي لأهمية هذه الضربة والدلالات العسكرية.

الضربة اليمنية بأربع طائرات مسيرة من نوع صماد 3 وقاصف توكي، على مطار أبها الدولي في العمق السعودي، رسالة يمنية قوية لدول التحالف السعودي، في ظل استمرار العدوان وتشديد الحصار للعام السادس على التوالي.

رسائل هامة أوصلتها القوات المسلحة اليمنية بضربة مطار أبها الدولي، تعكس مدى الجاهزية والاستعداد للدفاع عن النفس، ولتؤكد ان استجداء العالم من قبل السعودية لن يحميها من هجمات رادعة.

ويؤكد خبراء عسكريون يمنيون شمولية السلام واهمية ان تترجم التصريحات الى أفعال وذلك برفع الحصار وايقاف التحالف السعودي كبادرة تؤكد جدية البحث للتوصل الى حل كامل.

المصدر: قناة المسيرة