الكاظمي لسفير الفاتيكان: زيارة البابا ستسهم بترسيخ الاستقرار

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، لسفير الفاتيكان في بغداد ميتجا لسكوفر، أن زيارة البابا ستسهم بترسيخ الاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، ميتجا لسكوفر، سفير الفاتيكان في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل".

ولفت البيان الى أن "الكاظمي اكد أن زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة، وإن جهود قداسته مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".

وبين الكاظمي وفقا للبيان، أن "العراق حكومة وشعبا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة الكريمة، ويكبرون جهود قداسته في دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء".

من جانبه، أعرب سفير الفاتيكان في العراق ميتجا لسكوفر عن "تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل اجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل".