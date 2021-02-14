الحلبوسي ووزيرة الإعمار يبحثان خطط الوزارة ويؤكدان ضرورة إكمال إنجاز المشاريع المتلكئة

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نازنين محمد وسو، المشاريع في المناطق المحررة وخطط الوزارة، واكدا ضرورة إكمال إنجاز المشاريع المتلكئة.

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، نازنين محمد وسو، اليوم السبت، ضرورة إكمال إنجاز المشاريع الحيوية المتلكئة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان، أن "الطرفين بحثا خطط الوزارة للفترة المقبلة"، مستعرضين "عدداً من المشاريع التي تخص قطاع الإسكان والبلديات في البلاد".

وأكد الجانبان بحسب البيان، على "ضرورة إكمال إنجاز المشاريع الحيوية المتلكئة، ومنها مشاريع الجسور في المدن المحررة، ومشاريع الماء والصرف الصحي في عموم محافظات العراق، والتي لم تنجز طوال السنوات السابقة".