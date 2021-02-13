اجتماع موسع في صنعاء لوزير الادارة المحلية مع المحافظين لمناقشة رفد الجبهات

وفي الاجتماع أشاد الوزير بجهود السلطات المحلية الداعمة والرافدة لمعركة التحرر والاستقلال، مشيداً بالدور الاستثنائي الذي يقوم به المشايخ والوجهاء، موجّهاً الدعوة الى الجميع لرفد الجيش واللجان لمضاعفة الجهود والدعم للجبهات.

كما جدد اللقاء على استنكاره وشجبه إقدام مسلحي التحالف في مأرب على اختطاف النساء في عيب أسود وسابقة خطيرة من شأنها المساس بسمعة وتماسك المجتمع اليمني، كما وجه الدعوة للمغرر بهم العاملين في صف التحالف الى العودة الى جادة الصواب والتراجع عن موقفهم الخياني استغلالًا لقرار العفو العام.

المصدر: قناة المسيرة