محافظ صعدة: التحالف تسبب في انتشار الأوبئة منها السرطان نتيجة استخدامه للأسلحة المحرمة دوليا

دعا محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى رعاية ومعالجة مرضى السرطان، خاصة الأطفال المصابين بهذا المرض من أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ عوض خلال اطلاعه على معاناة أربعة أطفال مصابين بالسرطان من أسرة واحدة بمديرية الحشوة، أن التحالف السعودي تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة ومنها السرطان نتيجة استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً والعنقودية لقصف المحافظة.

وحمّل الأمم المتحدة ومنظمات ما يسمى بحقوق الإنسان ودول التحالف وعلى رأسها أمريكا كامل المسؤولية تجاه الجرائم الوحشية التي أودت بحياة الكثير من أطفال ونساء اليمن.

وطالب من وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، بجعل مرضى السرطان في سلّم الأولويات لعلاجهم سواء في داخل اليمن أو خارجها.

ودعا شعوب العالم والأنظمة الحرة إلى النظر بعين الاعتبار إلى معاناة اليمنيين، جراء العدوان والحصار، خاصة الأطفال، حاثاً رجال المال والأعمال إلى مساندة القطاع الصحي في محافظة صعدة ومؤسسة السرطان بالمحافظة والتي تم إنشائها مؤخراً ودعم مرضى السرطان ومعالجة الأطفال المصابين بهذا المرض الخبيث.

وثمن محافظ صعدة دور المساهمين والداعمين لإنشاء فرع مؤسسة السرطان بالمحافظة، بما يمكنه من تلبية معالجة الحالات المصابة بهذا المرض في المحافظة.

المصدر: قناة المسيرة