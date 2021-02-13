الكاظمي: التهدئة أصبحت مطلباً داخلياً وإقليمياً

أوضح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة "رفعت منذ اليوم شعار الدولة واستعادة منهجها وبنائها، ويجب استعادة ثقة المواطن".

أوضح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة "رفعت منذ اليوم شعار الدولة واستعادة منهجها وبنائها، ويجب استعادة ثقة المواطن".

وأشار الكاظمي خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى "يوم الشهيد العراقي"، اليوم السبت، إلى أنّ البعض "ما زال يضع عراقيل أمام هذه الحكومة الفتيّة، وأنا غير معنيّ بالمزايدات الانتخابيّة".

وأضاف، "حققنا العديد من الخطوات الإيجابيّة في الأزمات وحققنا خطوات ممتازة على مستوى العلاقات الخارجيّة".

وأكد رئيس الوزراء إلى أنّ "التهدئة أصبحت مطلباً داخلياً وإقليمياً".