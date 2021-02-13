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الحكومة تتلقى دعوة من روسيا للمشاركة في محادثات أستانا بصفة مراقب

تلقت الحكومة العراقية دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في الجولة الخامسة عشرة من محادثات أستانا حول سورية المزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية هذا الأسبوع.
کد خبر: ۱۰۳۴۱۴۳
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۹ 13 February 2021

الحكومة تتلقى دعوة من روسيا للمشاركة في محادثات أستانا بصفة مراقب

تلقت الحكومة العراقية دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في الجولة الخامسة عشرة من محادثات أستانا حول سورية المزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن نزار الخيرالله وكيل وزارة الخارجية التقى السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف وجرى تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم البلدين” مشيرة إلى أن ماكسيموف سلم دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في محادثات أستانا التي ستعقد خلال الفترة ما بين الـ 16 والـ 17 من الشهر الجاري لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

ووفق البيان فقد أكد الجانبان خلال اللقاء تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة في سورية دون تدخلات خارجية.

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العراق روسیا سیاسة محادثات أستانا
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