الخارجية تعلن إلغاء قرار تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة ستلغي قرار تصنيف جماعة أنصار الله في اليمن كتنظيم إرهابي اعتبارا من 16 شباط/فبراير الجاري".



واضاف بلينكن في تغريدة على تويتر، أن "هذا القرار يأتي اعترافًا بالوضع الإنساني القاسي في اليمن"، واوضح أن "إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أصغت إلى تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وأعضاء الكونغرس بشأن تأثير قرار تصنيف الحوثيين على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمن"، على حد قوله.



وتابع بلينكن أن "واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على كبار قيادات أنصار الله وخاصة عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لاتخاذهم خطوات تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن".



وزعم ان الولايات المتحدة مصممة على مساعدة حلفائها الخليجيين في الدفاع عن أنفسهم”، وتعهد "بمضاعفة الجهود الأمريكية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، من أجل إنهاء الحرب"، بحسب تعبيره.