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القوات المسلحة تعلن استهداف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط

شنّ سلاح الجو المسيّر اليمني، اليوم الجمعة، عمليات هجومية استهدفت مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K.
کد خبر: ۱۰۳۳۹۷۸
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷ 12 February 2021

القوات المسلحة تعلن استهداف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن عمليات الاستهداف توزعت خلال ساعات متفرقة من اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله.

وأكد العميد سريع أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت يوم أمس الخميس، صاروخًا باليستيًا من طراز جديد لم يُكشف عنه بعد، مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

كما شن سلاح الجو المسير يوم أمس الأول، عملية هجومية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K، محققا إصابة دقيقة.

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