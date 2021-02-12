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الحلبوسي وبلاسخارت يناقشان قانون المحكمة الاتحادية والانتخابات المبكرة

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وناقشا ملفي قانون المحكمة الاتحادية والانتخابات المبكرة.
کد خبر: ۱۰۳۳۹۶۰
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۰ 12 February 2021

الحلبوسي وبلاسخارت يناقشان قانون المحكمة الاتحادية والانتخابات المبكرة

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ملفي قانون المحكمة الاتحادية والانتخابات المبكرة.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان امس الخميس، انه "استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لبحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، والاستعداد للانتخابات المبكرة وسبل إنجاحها، وأهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

واضاف البيان ان" اللقاء ناقش ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من متطلبات إجراء الانتخابات".

واكد الحلبوسي وفقا للبيان ان "مجلس النواب عازم على تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل".

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العراق جینین بلاسخارت سیاسة محمد الحلبوسی
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