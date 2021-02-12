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الحريري من بعبدا: يجب تشكيل حكومة اختصاصيين ولا تقدم حتى الآن والمساعي مستمرة لإنقاذ لبنان

قال الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون ان المساعي مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور، مضيفا انه لا تقدم حتى الآن. وشدد على ان "موقفي لن يتغير بتأليف حكومة مؤلفة من 18 وزيرا ولا ثلث معطل وجميعهم اختصاصيين".
کد خبر: ۱۰۳۳۹۵۰
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲ 12 February 2021

الحريري من بعبدا: يجب تشكيل حكومة اختصاصيين ولا تقدم حتى الآن والمساعي مستمرة لإنقاذ لبنان

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​​ على وجوب تشكيل حكومة اختصاصيين، موضحا ان "المساعي مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور".

وقال الحريري بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في تصريح له من ​قصر بعبدا اليوم الجمعة، "تشاورتُ مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدّم في تشكيل الحكومة ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة المواتية التي نملكها".

واوضح انه "يجب الاسراع في تشكيل الحكومة وعلى كل فريق تحمل مسؤولية مواقفه من الان وصاعدا".

وتابع: "ما زلت على موقفي وهو لن يتغير بشأن تشكيل حكومة من 18 وزيرا ولا يكون فيها ثلث معطل وجميعهم اختصاصيين".

واكمل: "وأحببت أن أقول لفخامة الرئيس ان سبب الرحلات الى الخارج استرجاع العلاقات مع الدول التي غبنا عنها طويلا".

ولفت الى انه "خلال زيارتي الى فرنسا لمستُ حماساً لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة".

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لبنان سیاسة داخلیة سعدالحریری
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