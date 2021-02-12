عبد السلام: سندافع بكل ما نستطيع لوقف العدوان والحصار

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن الشعب اليمني سيستمر في دفاعه عن نفسه حتى وقف العدوان والحصار بشكل كامل.

وقال محمد عبدالسلام ،مساء أمس الاربعاء في تغريدة له على تويتر: ” جرائم تحالف العدوان الأمريكي ضد الشعب اليمني غير مسبوقة عالميا، وهي جرائم من البشاعة والإرهاب ما يجعل من السعودية والإمارات دولتين ملاحقتين حقوقيا ومنبوذتين إنسانيا وحتى سياسيا”.

وأضاف عبدالسلام: ” سيستمر دفاعنا المشروع بكل ما نستطيع متوكلين على الله جل شأنه حتى يتوقف العدوان والحصار تماما”

الجدير بالذكر أن سلاح الجو المسير استهدف يوم امس مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بأربع طائرات من نوع صماد3 وقاصفk2.