السيسي يتسلم رسالة من الملك السعودي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حول العلاقات بين البلدين.

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم رسالة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز حول العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن السيسي "استقبل اليوم الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة".

واضاف ان "الرسالة تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت "التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

وطلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى "العاهل السعودي وولى العهد، مؤكدا الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".

وتم التوافق "على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلا عن تدعيم أواصر التضامن العربي".