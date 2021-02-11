الحلبوسي يستقبل رئيسي ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومواضيع ذات اهتمام مشترك

التقى رئيس السلطة القضائية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في بغداد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التقى رئيس السلطة القضائية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في بغداد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، خلال اللقاء، أهمية حفظ أمن المنطقة واستقرارها، مشيداً بالتعاون بين البلدين في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك العمل على استمرار تنسيق المواقف بين مجلس النواب ومجلس الشورى الاسلامي الإيراني في المحافل الدولية وفقا للمصالح المشتركة.

من جهته، أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية تطلع ايران إلى تعزيز علاقاتها مع العراق، وتوسيع سبل التعاون في عدد من المجالات، ومنها المجال الاقتصادي والتبادل التجاري والثقافي فضلاً عن المجال القضائي والقانوني، مشيراً إلى مباحثاته مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، والتنسيق والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في هذا الجانب.

وكان رئيسي قد التقى أمس الاربعاء ايضا الرئيس العراقي برهم صالح وبحث معه بشأن العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فضلا عن اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية قد وصل الى بغداد مساء الاثنين تلبية لدعوة من رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان.