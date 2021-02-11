مینو محرز: ورودی بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده است

گره بزرگ ترافیکی تهران و البرز باز می‌شود؟

چند نکته برای جلوگیری از ابتلا به کرونا در نانوایی

بازدید 837

الشيخ حمود دعا الى تعزيز السلم الاهلي والمقاومة لن تنكفئ عن الاتهامات المكشوفة الباطلة

دعا الامين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مؤتمر صحفي له اليوم الى تعزيز السلم الاهلي، وقال: لن تنكفئ المقاومة إلى حالة الدفاع عن النفس أمام الاتهامات المكشوفة الباطلة.
کد خبر: ۱۰۳۳۷۶۸
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰ 11 February 2021

الشيخ حمود دعا الى تعزيز السلم الاهلي والمقاومة لن تنكفئ عن الاتهامات المكشوفة الباطلة

دعا الامين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود الى تعزيز السلم الاهلي في لبنان، معتبرا ان المقاومة لن تنكفئ إلى حالة الدفاع عن النفس أمام الاتهامات المكشوفة الباطلة.

وقال الشيخ حمود في مؤتمر صحافي عقده في الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية بعنوان: “مستقبل المقاومة”، اليوم الخميس، “إن محاولة إشغال قوى المقاومة بالقضايا الداخلية لن تؤتي الثمار التي يرجوها العدو، ولن تنكفئ هذه المقاومة إلى حالة الدفاع عن النفس أمام الاتهامات المكشوفة الباطلة، كما في موضوع تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، أو في مسألة الاغتيالات المشبوهة التي تجري في لبنان بين فترة وأخرى، خدمة للعدو الذي يريد تشويش المشهد في وجه المقاومة، او في اتهام المقاومة بأنها تحمي الفساد والمفسدين”.

وأضاف:”وعوضا عن أن تسير الأمور في لبنان على طريق توحيد القوى والتقارب السياسي بعد إنجاز تاريخي حضاري تمثل في التحرير عام 2000 ثم بالانتصار المدوي عام 2006، نسمع اليوم مفردات تذكرنا بمرحلة ما قبل الحرب الأهلية، وتهدد السلم الأهلي من حيث ندري أو لا ندري… ولعل أهم ما نعانيه اليوم هو الاختلال الكارثي في مفهوم السيادة اللبنانية، حيث ثمة من لا يرى في التدخل الاميركي السافر والانتهاكات الاسرائيلية اليومية والخضوع للمخططات الغربية انتهاكا للسيادة، فيما يرون دعم ايران للمقاومة انتهاكا للسيادة والحرية والاستقلال”.

ودعا حمود الى “تعزيز السلم الأهلي بالتأكيد على الإيجابيات التي يقدمها أي فريق والتي لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها: وعلى رأسها المقاومة، وضرورة البعد عن المفردات السخيفة التي تخالف أبسط المسلمات مثل (الاحتلال الإيراني)”.

كما دعا “علماء العالم الإسلامي والمفكرين والقادة، إلى إعادة النظر في رؤيتهم للقضايا التي طرحناها في هذا البيان، والحذر من الاعتماد على المنطلق المذهبي أو القومي الضيق في بناء مواقفهم، وأن يحاولوا – رغم الضجيج والضباب ودمار الحروب المتراكمة – اكتشاف سبيل الخير لهذه الأمة، وما يخرجها من تخلفها وفرقتها إلى وحدتها وتقدمها”.

واردف الشيخ حمود :”اننا في الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ننطلق من رؤية إسلامية وحدوية منفتحة، ونرفض تقديم الانتماء المذهبي على الانتماء للإسلام ومبادئه الكبرى ورسالته العادلة، وهي الرسالة والمبادئ التي تجمعنا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن هنا ندعو الى الانضواء تحت هذه الراية لأنها من الجانب السياسي والجهادي تمثل الإسلام ككل وتتجاوز انتمائها الى مذهب محدد، وندعو جميع التيارات والجماعات خاصة الإسلامية منها إلى التوحد معنا في حمل هذه الرسالة، على قاعدة التوافق على أولوية المقاومة ومواجهة الاستكبار العالمي، وتأجيل الحوار الفقهي الذي يحتمل التأجيل”.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان ماهر حمود تعزیز السلم الأهلی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
دهه فجر واکسیناسیون کرونا در ایران سی و نهمین جشنواره فیلم فجر راهپیمایی 22 بهمن
آخرین اخبار

عضو اللجنة المركزية لفتح يرحّب بقرار إجراء الانتخابات ويكشف تفاصيل زيارته للأسير مروان البرغوثي

على متنها "كاليبر"..سفن روسية ترسو في ميناء كراتشي للمشاركة بمناورات "أمان 2021" الدولية

جزئیاتی از ارسال نامه راهبردی رهبر انقلاب به پوتین/یک نماینده مجلس: زنان با خروج از ادارات حجابشان ۹۰ درجه تغییر می‌کند

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می گویند!؟

فریادشیران: چاله‌های سعادتمند دراستقلال پرشدنی نیست

قدیمی‌ترین کفش چرمی جهان

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!

فرانسه: ایران از بدتر کردن اوضاع برجام بپرهیزد

گفتگوی رئیس جمهور افغانستان با «جوزف بورل»

حمله به خودرو کارمندان سازمان ملل در افغانستان

درگیری مسلحانه سارق سیم برق با پلیس بهبهان

درآمد ۸ هزار میلیاردی نفتی کشور در سال‌جاری

جنجال بر سر استفاده از سلاح‌های بلژیکی در جنگ یمن

تغییر قانون قیمت‌گذاری تضمینی محصولات استراتژیک

اعلام آمادگی عمان برای وساطت بین ایران و آمریکا

ناراحتی همسر میناوند از یک اقدام غیراخلاقی
پیش بینی قیمت دلار بعد از ۲۲بهمن/ خبر مهم همتی برای بدهکاران بانکی/ پسر ۱۲ ساله‌ای از بورس میلیونر شد/ بیت کوین دوباره رکورد زد؛ ماسک نوسان می‌گیرد؟
اتفاق عجیب برای علی انصاریان در آخرین فیلمش
سیم آخر شبکه سه سیما، کپی مسابقه اسرائیلی از آب در آمد!
تزریق نخستین واکسن اسپوتنیک به پسر دکتر نمکی
کشف دروازه کوروش در نزدیکی تخت‌ جمشید
خبر خوش برای دارندگان سهام عدالت
آیا برخورد پوتین با رئیس مجلس ایران توهین آمیز بود؟ / پس از تاکیدات رهبر انقلاب، مساله برجام به کجا می‌رسد؟ /سعودی‌ها و فضا‌سازی علیه ایران
جسد نامزد ستاره معروف فوتبال یک‌هفته بعدازجدایی
تکذیب حدادعادل درباره شایعه تولد نوه رهبر انقلاب
درخواست عجیب وزیر خارجه نروژ از ظریف / بازگشت آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل / واکنش روسیه به ادعاهای برجامی بایدن / تدوین مکانیزم مقابله با تحریم‌ در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
تغییر حداقل مزد کارگری در فراز و نشیب ۴۱ سال گذشته
انتقاد وزیر ارشاد از توهین به رییس‌جمهور در راهپیمایی
گره بزرگ ترافیکی تهران و البرز باز می‌شود؟
آماده‌باش جنگنده‌های «میگ-31 روسیه» در قطب شمال

تزریق نخستین واکسن اسپوتنیک به پسر دکتر نمکی  (۱۳۴ نظر)

جمع‌آوری امضا در مجلس برای نامزدی رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ / اعلام برائت جبهه پایداری از محمود احمدی نژاد / بالاخره قالیباف حامل پیام بود یا خیر؟  (۱۱۱ نظر)

مزار مهرداد میناوند یک هفته پس از خاک‌سپاری  (۹۲ نظر)

پژمان جمشیدی هم کرونا گرفت  (۸۹ نظر)

پاسخ امام به نامه آیت‌الله مصباح یزدی چه بود؟ / سعید جلیلی کاندیدای جبهه پایداری می‌شود؟ / روایتی از بغض رئیسی در سفر استانی / یک عده‌ای بچه مچه می‌خواهند وزیر را استیضاح کنند!  (۸۱ نظر)

واکسن ایرانی کرونا چه عوارضی روی داوطلبان داشت؟  (۷۹ نظر)

یک نماینده مجلس: قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار با پوتین را نپذیرفته / فریدون عباسی: اینکه به خاطر رای یک نماینده، در حوزه انتخابیه او را کتک زدند، این چه شفافیت آراست؟  (۷۹ نظر)

آیا برخورد پوتین با رئیس مجلس ایران توهین آمیز بود؟ / پس از تاکیدات رهبر انقلاب، مساله برجام به کجا می‌رسد؟ /سعودی‌ها و فضا‌سازی علیه ایران  (۶۹ نظر)

پاسخ عجیب سعادتمند درباره افزایش ۹میلیارد تومانی قرارداد کاپیتان / استقلال اسیر امضاهای نجومی و اشتباه / بمب ساعتی که عبدیان کار گذاشت!  (۶۹ نظر)

آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران با دستور رئیس‌جمهور و واکسن اسپوتنیک  (۶۹ نظر)

ادامه حواشی داخلی سفر قالیباف به روسیه / هاشمی طبا: دولت بعدی ایران با آمریکا سازش می‌کند / انتقادات تند هادی غفاری از شورای نگهبان / احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ چه برنامه ای دارد؟  (۶۷ نظر)

تذکر به دوچرخه‌سواری بانوان آری، تذکر به موتورسواران فحاش خیر؟ / عضو نهاد اصلاح طلبان: شرافتمندانه، عزل واعظی بود /تجمع در نارمک و دعوت انتخاباتی از احمدی‌نژاد  (۶۶ نظر)

ورود اولین محموله واکسن کووید ۱۹ به ایران؛ «اسپوتنیک وی» با سوالات جدید رسید!  (۶۲ نظر)

۲۰ سال زندان برای دیپلمات ایرانی در اروپا / ابطحی: انتخاب با حاکمیت است که انتخابات ۱۴۰۰ کم‌رأی یا پررأی باشد / روحانی دولت خودش را با محمد مصدق مقایسه کرد / احمدی نژاد: تأثیر اعتقادات من در جامعه خیلی زیاد است  (۵۹ نظر)

سیم آخر شبکه سه سیما، کپی مسابقه اسرائیلی از آب در آمد!  (۵۵ نظر)

tabnak.ir/004Kvg
tabnak.ir/004Kvg