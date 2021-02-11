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على متنها "كاليبر"..سفن روسية ترسو في ميناء كراتشي للمشاركة بمناورات "أمان 2021" الدولية

رست فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الروسية وعلى متنها "كاليبر"، اليوم في ميناء كراتشي الباكستاني، للمشاركة في مناورات AMAN-2021 البحرية الدولية.
کد خبر: ۱۰۳۳۷۶۳
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۲ 11 February 2021

على متنها

وصلت مجموعة سفن حربية روسية اليوم الخميس إلى باكستان بهدف المشاركة في مناورات "أمان 2021" التي ستجري في حوض بحر العرب في فترة بين 12 و16شباط فبراير بمشاركة عشرات الدول.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن السفن التابعة لأسطول البحر الأسود، بقيادة الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" المزودة بصواريخ "كاليبر" رست اليوم في ميناء كراتشي. ولاحقا نشرت مشاهد لوصولها وللضباط الروس على متنها.

وزار الفرقاطة بعد وصولها إلى الميناء، القنصل العام الروسي في كراتشي ألكسندر خوزايين.

وتنطلق مناورات "أمان 2021" بمشاركة وفود 45دولة.

وستجري التدريبات البحرية ضمن المناورات في 15 و16 فبراير بمشاركة سفن تابعة لسبع دول منها روسيا وباكستان والولايات المتحدة وتركيا والصين.

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باکستان امن دورات قتالیة صناعات عسکریة مناورات
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