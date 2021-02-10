فلسطين المحتلة | جيش الاحتلال يعلن عن مناورة "عاصفة البرق" تحسبا لسيناريو قتالي على حدود لبنان

أعلن المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ عن أن "الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورة "عاصفة البرق" لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع ​لبنان​، وتستمر حتى يوم الأربعاء، حيث ستشهد منطقة الحدود مع لبنان حركة ناشطة ل​قوات الأمن​ وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق دون إغلاقها".

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن "عاصفة البرق ستفحص ما تم استخلاصها من عبر نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الأخير كما ستتدرب القوات على عدد من السيناريوهات تتضمن سيناريوهات "يوم قتالي"، وسيواصل الجيش نشاطاته لتعزيز جهوزيته على الحدود مع لبنان انطلاقا من مهمته في الدفاع عن مواطني الشمال".