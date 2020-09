چربی شکم و ۶ دلیل ناتوانی در آب کردن آن

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران به نقل از «ایت دیس» نوشت: اگرچه بهره‌مندی از شکمی صاف می‌تواند به افزایش حس اعتماد به نفس در شما، به‌ویژه هنگام حضور در مکان‌هایی مانند استخر یا کنار دریا کمک کند، اما باید به کاهش چربی اطراف اندام‌های داخلی بدن نیز توجه داشته باشید، زیرا این برای سلامت شما اهمیت دارد.



چربی احشایی، نوعی چربی که اطراف اندام‌ها و بخش میانی بدن جمع می‌شود، می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را افزایش دهد و همچنین یک پیش‌بینی برای ابتلا به شرایطی مانند بیماری قلبی، فشار خون بالا، مقاومت به انسولین و برخی انواع سرطان است.



در ادامه با شش دلیل احتمالی ناتوانی در تحقق هدف کاهش چربی شکم بیشتر آشنا می‌شویم.



به میزان کافی فیبر محلول مصرف نمی‌کنید



زمانی که موضوع مواد مغذی برای کاهش وزن مطرح می‌شود، فیبر یک ستاره درخشان است. فیبر نه تنها به بهبود شرایط دفع مدفوع کمک می‌کند، بلکه عنصری کلیدی برای پیشگیری از گرسنگی است. اگرچه هم فیبر محلول و هم فیبر نامحلول برای سلامت انسان اهمیت دارند، اما فیبر محلول برای کاهش چربی شکم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فیبر محلول طی روند گوارش با جذب آب به ماده‌ای ژل مانند تبدیل می‌شود که به احساس سیری برای مدت زمانی طولانی‌تر کمک می‌کند. مطالعه‌ای که در مرکز پزشکی ویک فارست باپتیست انجام شد، نشان داد که افزایش میزان فیبر محلول مصرفی روزانه فقط به میزان ۱۰ گرم می‌تواند به کاهش ۳.۷ درصد چربی احشایی منجر شود.



میوه‌هایی مانند سیب و حبوبات مانند لوبیا از منابع خوب برای فیبر هستند. در شرایطی که سیب می‌تواند یک میان وعده راحت برای مصرف باشد، لوبیا‌ها را نیز می‌توانید در سالادها، غذا‌های سرخ کردنی یا پاستا اضافه کنید. برای کسب بهترین نتایج در زمینه کاهش چربی شکم می‌توانید انجام ۳۰ دقیقه ورزش طی دو تا چهار روز در هفته را مد نظر قرار دهید.



به نوشیدنی‌های شیرین و رژیمی اعتیاد دارید



نوشیدن نوشابه‌های گازداری چه از نوع عادی و چه رژیمی شاید یکی از عاداتی باشد که کنار گذاشتن آن برای شما دشوار باشد. بنابر مطالعه‌ای که در نشریه Obesity منتشر شد، نوشابه‌های گازدار عادی و آبمیوه‌های صنعتی از جمله مواردی هستند که با افزایش اندازه دور کمر و چربی شکم پیوند خورده اند، در شرایطی که نوشابه‌های رژیمی ارتباط با افزایش اندازه دور کمر، شاخص توده بدنی و درصد کلی چربی بدن را نشان داده اند.



اگر آب ساده جذابیتی برای شما ندارد می‌توانید مصرف چای سفید را به جای نوشیدنی‌های شیرین یا نوشابه‌های رژیمی مد نظر قرار دهید. بنابر مطالعه‌ای که در نشریه Nutrition and Metabolism منتشر شد، این چای می‌تواند از تشکیل سلول‌های چربی جدید پیشگیری کرده و به تجزیه چربی ذخیره شده در بدن نیز کمک کند.



تمرینات ورزشی نامناسب انجام می‌دهید



تمرینات کاردیو اگرچه برای تقویت سلامت قلب مفید هستند، اما شاید به تنهایی برای سوزاندن چربی ذخیره شده در قسمت میانی بدن شما کافی نباشند. برای کاهش چربی شکم می‌توانید انجام تمرینات اینتروال با شدت زیاد و دو‌های سرعتی را مد نظر قرار دهید. بنابر مطالعه‌ای که در نشریه Medicine and Science in Sports and Exercise منتشر شد، تمرینات دو سرعتی به کاهش اندازه دور کمر کمک می‌کنند، در شرایطی که تمرینات اینتروال با شدت زیاد در مقایسه با تمرینات ورزشی با شدت کم نشان داده اند به سوزاندن چربی شکم بیشتر کمک می‌کنند.



در حال پیر شدن هستید



با افزایش سن، حتی اگر ورزش کنید و هوشمندانه غذا بخورید ممکن است برای کاهش چربی‌های اضافه و وزن خود به تلاش بیشتری نیاز داشته باشید. با توجه به تحلیل رفتن استخوان‌ها و عضلات که با افزایش سن رخ می‌دهد، آهنگ سوخت و ساز بدن کندتر می‌شود و صاف نگه داشتن شکم چالش برانگیزتر می‌شود.



از مصرف غذا‌های فرآوری شده پرهیز کنید. با افزایش سن، تولید انسولین نسبت به مصرف غذا‌های فرآوری شده سرشار از قند و نمک حساس‌تر می‌شود، از این رو، احتمال این که بدن این کالری‌های را به شکل چربی ذخیره کند، افزایش می‌یابد. افزون بر این، غذا‌های فرآوری شده می‌توانند موجب التهاب در بدن شوند که کاهش چربی مزاحم شکم را دشوارتر می‌کند. یک برنامه غذایی سالم و متعادل را برای حفظ آهنگ مطلوب سوخت و ساز بدن خود دنبال کنید.



استرس دارید



در دنیای خارج ممکن است این گونه به نظر برسد که هر چیزی را زیر کنترل دارید، اما بدن خود را نمی‌توانید فریب دهید. حتی اگر زیر فشار عملکرد خوبی داشته باشید، بدن شما همچنان کورتیزول ترشح می‌کند که این هورمون استرس می‌تواند موجب بزرگ شدن سلول‌های چربی و افزایش اشتها و ذخیره چربی، به ویژه در قسمت میانی بدن شود. همچنین، غذا‌هایی که هنگام استرس هوس می‌کنید به طور معمول گزینه‌هایی سرشار از چربی و شکر هستند که می‌تواند به افزایش هرچه بیشتر چربی شکم منجر شود.



هنگامی که استرس دارید می‌توانید به جای خوراکی‌هایی مانند بستنی، نوشیدن یک فنجان چای سیاه را مد نظر قرار دهید. مطالعات نشان داده اند که این نوشیدنی می‌تواند نرخ ترشح کورتیزول را به حالت عادی باز گرداند که می‌تواند به شما در مبارزه با چربی شکم کمک کند. هنگامی که منتظر هستید تا آب به جوش آید می‌توانید چند ویدئو خنده‌دار تماشا کنید. مطالعات نشان داده اند که خندیدن به کاهش استرس کمک می‌کند.



گوشت قرمز نامناسب را مصرف می‌کنید



در شرایطی که گوشت بدون چربی تهیه شده از دام‌هایی که با علف تغذیه شده اند می‌تواند به کاهش وزن کمک کند، اما برش‌های پر از چربی گوشت قرمز اثری معکوس دارند. یک رژیم غذایی سرشار از گوشت‌های چرب با چاقی شکم و افزایش اندازه دور کمر پیوند خورده است.



برش‌های کم چرب گوشت از دام‌های تغذیه شده با علف می‌تواند حاوی اسید‌های چرب امگا-۳ دوستدار قلب باشد که این مواد مغذی توانایی خود در کاهش التهاب در قسمت میانی بدن را نشان داده اند.