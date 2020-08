پشت صحنه فیلم هنر مسابقه در باران

فیلم سینمایی «هنر مسابقه در باران / The Art of Racing in the Rain» به کارگردانی سایمن کورتیس و نویسندگی مارک بامبک محصول سال 2019 است. یک راننده‌ اتومبیلرانی فرمول یک به نام دنی زندگی شادی دارد. او به همراه سگ وفادارش به موفقیت‌های زیادی دست پیدا می‌کند و به زودی وارد مسیر متفاوتی در زندگی‌اش می‌شود و سعی دارد تشکیل خانواده دهد. اما... . کوین کاستنر، میلو ونتیمیگلیا، آماندا سیفرید، کتی بیکر، مارتین دونوان و گری کول در این فیلم مقابل دوربین راس امری بازی کردند. داستین اوهالورن و هائوشکا موسیقی متن این فیلم را ساختند و ادم رکت این اثر را تدوین کرد. پشت صحنه این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.