پشت صحنه فیلم آوای وحش

فیلم سینمایی «آوای وحش / The Call of the Wild» به کارگردانی کریس سندرز محصول سال 2020 است. در قرن نوزدهم میلادی، سگی از نژاد اسکاتلندی به نام باک زندگی خوبی را در کنار صاحب خود جاج در کالیفرنیا سپری می‌کند، تا اینکه یک روز توسط شخصی ناشناس ربوده شده و به منظقه‌ای دورافتاده انتقال پیدا می‌کند و... . هریسون فورد، دن استیونزعمر سی، کارن گیلان و کارا گی در این فیلم مقابل دوربین یانوش کامینسکی بازی کردند. جان پاول موسیقی متن این فیلم را ساخت و دیوید هینز این اثر را تدوین کرد. پشت صحنه این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.