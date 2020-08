فیلم سینمایی «داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی / Scary Stories to Tell in the Dark» به کارگردانی آندره اوردال و بر اساس داستانی از گی‌یرمو دل تورو، پاتریک ملتون و مارکوس دانستن محصول سال 2019 است. در هالووین 1968، در شهر میل دره، پنسیلوانیا، سه دوست نوجوان؛ استلا، اوگی و چاک؛ در حال رفتن به هالوین هستند و در راه ان‌ها با تامی و باند درگیر میشوند و از آن ها فرار میکند ان ها را دنبال می‌کنند، این سه نفر به جایی که پارگینگ ماشین سینما معروف است پناه می‌برند و یکی از راننده ها به آن سه دوست اجازه میدهد که در اتومبیلش پناه بگیرند نام آن راننده جوان رامون است او آنها را در ماشینش پنهان می کند. آنها از رامون دعوت می کنند که به مناسبت هالووین به یک مکان تسخیر شده بروند. و در آنجا اتفاقاتی برای آن ها رخ میدهد وچیزی را که نباید ازآن مکان برمیدارند.اتفاقات وحشتناکی درانتظار آنهاست. زویی کالتی، آستین آبرامز، ناتالی گنزورن، گابریل راش، مایکل گارزا، دین نوریس و خاویر بوتت در این فیلم مقابل دوربین رومان اوزین بازی کردند. مارکو بلترامی و آنا دروبیچ موسیقی متن این فیلم را ساختند و پاتریک لارسگارد این اثر را تدوین کرد. پشت صحنه این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.