به گزارش «تابناک» و به نقل از فرارو و thestacker؛ اکنون بسیاری از شرکت‌های فیلم سازی ظهور کرده اند و شناخته شده اند مانند نتفلیکس، آمازون، هولو و دیزنی + و بسیاری موارد دیگر، این امکان را فراهم می‌آورند تا بینندگان در هر زمان و هر مکان برنامه مورد علاقه خود را تماشا کنند، مستند و فیلم‌هایی با محتوا غنی و متنوع که هم طرفداران و هم منتقدان را به وجد می‌آورد. مانند "بازی تاج و تخت" و نمایش‌هایی مانند "پرورش شکست خورده".



وب سایت استاکر با استفاده از داده‌های IMDb، لیستی از بهترین برنامه‌های تلویزیونی در طول تاریخ را گردآوری کرد. نمایش‌ها بر اساس رتبه بندی کاربران IMDb طبقه بندی شده اند.



برخی از نمایش‌های این لیست ممکن است برای دوستداران تلویزیون آشنا و محبوب به نظر برسد: "سیمپسون ها"، "ساینفلد"، "فرندز" یا "دراگون بال زد". در اینجا با لیستی از فیلم‌هایی که اخیراً منتشر شده، روبرو می‌شوید که با تحسین بسیاری از کاربران و منتقدین مواجه شده است.



۱۰۰. غیب گو

غیب‌گو (psych) سریالی کمدی آمریکایی به کارگردانی استیو فرانک است. این سریال به طور رسمی در شبکه ایالات متحده آمریکا پخش شده است و شامل ۸ فصل ۱۶ قسمتی می‌شود. ستاره فیلم جیمز رودی نقش شاون اسپنسر یک مشاور جنایی جوان را ایفا می‌کند که دارای «مهارت‌های مشاهده» بالایی است و برای اداره پلیس شهر سانتا باربارا کار می‌کند؛ و غرایز چشمگیر کارآگاه به او اجازه می‌دهد تا مردم متقاعد کند که او را موارد با توانایی‌های روانی حل می‌کند. همچنین دولی هیل در نقش بهترین دوست و همکار شاون، بورتون «گاس» گاستر و کوربین برنسن در نقش هنری، پدر شان، یک افسر سابق اداره پلیس سانتا باربارا ایفای نقش می‌کنند.



۹۹. اوزارک

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۳



اوزارک (Ozark‎) مجموعه تلویزیونی مهیج و جنایی آمریکایی است که سازنده اش بیل دوبواست و تهیه‌کننده اش مدیا رایتز کپیتال است. ستاره مجموعه جیسون بیتمن است که دو اپیزود اول و دو اپیزود آخر را هم کارگردانی کرده است. فصل اول مجموعه متشکل از نه قسمت یک ساعته و یک قسمت ۸۰ دقیقه‌ای (قسمت آخر) است. این مجموعه در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷ از نت‌فلیکس پخش شد. بیتمن در نقش یک برنامه ریز مالی به نام مارتی بیرد و لورا لینی در نقش همسر او وندی ظاهر شده‌اند. مارتی پس از به مشکل خوردن برنامه پول‌شویی برای کارتل مواد مخدر مکزیک به سرعت خانواده‌اش را از حومه شیکاگو به محلی برای تفریحات تابستانی در اوزارکس میزوری منتقل می‌کند و باید بدهی اش را به رئیس کارتل بپردازد.



۹۸. Sense۸

۹۷. ۲۴

- امتیاز کااربران آی ام دی بی:۸.۳



۲۴ (The ۲۴ یا Twenty-Four) نام مجموعه‌ای تلویزیونی محصول شبکه تلویزیونی فاکس آمریکا است. پخش این سریال در ۶ نوامبر ۲۰۰۱ آغاز شد و در ۲۴ مه ۲۰۱۰ به پایان رسید. در بین فصل ششم و هفتم این سریال، یک فیلم تلویزیونی به نام ۲۴: رستگاری نیز به نمایش درآمد. در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۱۳ شبکه تلویزیونی فاکس رسماً اعلام کرد که سریال ۲۴ با ۱۲ قسمت جدید و با نام ۲۴: یک روز دیگر زنده بمان، در مه ۲۰۱۴ به تلویزیون برخواهد گشت. این قسمت‌ها از ۵ مه تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۴ از شبکه فاکس پخش شد.



۹۵. ویچر

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۳



ویچر (The Witcher‎) یک مجموعه تلویزیونی در ژانر درام-فانتزی می‌باشد که توسط لورن اشمیت هیسریچ برای شبکه نت‌فلیکس ساخته شده‌است. این سریال برگرفته از مجموعه رمانی به همین نام، اثر آندژی ساپکوفسکی نویسنده لهستانی می‌باشد. فصل نخست این مجموعه در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، و به تعداد ۸ قسمت در نت‌فلیکس به نمایش درآمد. گرالت ریویایی، جادوگر و شکارچی جهش‌یافته هیولا، در تلاش است تا جای خود را در این دنیای پر از هیولا و آدم‌های ظالم پیدا کند.



۹۴. Scrubs

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۳



یک سریال درام/ کمدی پزشکی از بیل لارنس که نه فصل از آن در بیش از یک دهه اجرا شد. در ادامه، JD (Zach Braff) در یک بیمارستان در کنار بهترین دوست ترک خود دکتر کاکس (جان سی مک گینلی) کار می‌کند. منتقدان و طرفداران این سریال در فصول اولیه آن را بسیار مورد تحسین قرار دادند، "اسکرابز" که اغلب کمدی و گاهی اوقات بسیار احساسی بود یکی از محصولات محبوب شبکه‌های بزرگ دهه ۲۰۰۰ بود.



۹۳. وطن

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۳



میهن یا زادگاه (Homeland) مجموعه‌ای تلویزیونی محصول آمریکا است که در ژانر سیاسی-هیجانی توسط الکس گانسا و هاوارد گوردون برای شبکه شوتایم تولید شده‌است. این سریال بر پایه مجموعه تلویزیونی اسراییلی اسیران جنگ، به تهیه کنندگی گیدئون راف است. کلیر دانس در نقش کری متیسون نقش‌آفرینی می‌کند. متیسون، افسر عملیاتی سی آی‌ای که در طی تحقیقاتش در عراق به افسر تازه رها شده از دست القاعده مشکوک می‌شود. وی براین عقیده است که این افسر از لحاظ روانی تغییر یافته و به سمت دشمن متمایل شده تا به امنیت ملی صدمه وارد نماید.



۹۲. فرار از زندان

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۳



فرار از زندان (Prison Break) مجموعه تلویزیونی درام آمریکایی ساخته پل شیورینگ است. این سریال از اوت ۲۰۰۵ تا می ۲۰۱۷ در قالب پنج فصل و توسط شبکه رسانه‌ای فاکس پخش شد. داستان آن در مورد دو برادر است که یکی از آن‌ها به خاطر جرم مرتکب نشده به مرگ محکوم شده و دیگری برای نجات برادر خود نقشه‌ای استادانه می‌کشد. تهیه‌کنندگان این سریال شرکت آدلستین پاروز و فاکس قرن بیستم بودند. مت اولمستد، کوین هوکس، مارتی آدلستین، دان پاروز، نیل اچ. موریتز و برت رتنر سازندگان اختصاصی این سریال هستند. هم‌چنین برت رتنر کارگردان اولین قسمت این مجموعه بود. موسیقی این سریال حاصل کار رامین جوادی است و در سال ۲۰۰۶، نامزد دریافت جایزه امی بهترین موسیقی متن شد.



۹۱. لاست

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۳



لاست بیش از ۴۸۰ بار نامزد دریافت جایزه در زمینه‌ها و جشنواره‌های مختلف شده است و ۱۰۶ جایزه را از آن خود کرده است. از جمله آن که لاست در سال ۲۰۰۵ برنده سریال برجسته درام در جشنواره امی و در سال ۲۰۰۶ برنده سریال برجسته درام در گلدن گلوب شد. این سریال ابتدا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ در ۶ فصل، شامل ۱۲۱ قسمت از شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا (ABC) پخش شد. در این مجموعه تلویزیونی بازیگرانی، چون متیو فاکس، اوانجلین لیلی، جاش هالووی، دامینیک مانهن و تری اوکوئین بازی کرده‌اند که نامزد دریافت جایزه‌های فراوانی در جشنواره‌های مختلف شده‌اند و برخی از آن‌ها را از آنِ خود کرده‌اند. به‌طور مثال در سال ۲۰۰۶ مجموعه بازیگران لاست برندهٔ جایزهٔ عملکرد برجسته گروهی بازیگران مجموعه تلویزیونی درام شده‌اند.



۹۰. آشنایی با مادر

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۳



آشنایی با مادر (How I. Met Your Mother) یک مجموعه تلویزیونی کمدی آمریکایی محصول شبکه سی بی اس است که برای اولین بار در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۵ پخش شد. این مجموعه توسط کارتر بیز و کریگ توماس ساخته شده‌است. در این سریال، باب سگت به عنوان صدای آینده بازیگر اصلی، تد موزبی (جاش ردنر)، در سال ۲۰۳۰ به پسر و دخترش خاطراتی را یادآوری می‌کند که منجر به ملاقات او با مادرشان (همسر تد) شده است، که داستان را از قسمت اول به زمان گذشته برمی‌گرداند و خاطرات را نقل می‌کند. سریال آشنایی با مادر از نظر منتقدان سریال موفقی توصیف شده‌است. این مجموعه تاکنون برنده پنج جایزهٔ امی شده و در سال ۲۰۰۹ نیز نامزد دریافت جایزه بهترین سریال کمدی شد. فصل نهم فصل پایانی این سریال بود در آوریل سال ۲۰۱۴ به پایان رسید.



۸۹. میلیارد‌ها

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



میلیارد‌ها (Billions) یک سریال درام آمریکایی و ساخته بری کاپپلمن، دیوید لویو و اندرو راس سورکیس است که اولین قسمت آن ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ در شبکه تلویزیونی شوتایم پخش شد. داستان این سریال در هر فصل در ۱۲ قسمت روایت می‌شود و تاکنون چهار فصل از آن پخش شده‌است. سری اول آن در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ انتشار یافته و سری چهارم آن در ۸ می ۲۰۱۹. قرار است سری پنجم در بهار ۲۰۲۰ منتشر شود. این سریال داستان به رخ کشیدن قدرت میان دو شخص بانفوذ و پرقدرت از دو قطب قانون‌گذاران و سرمایه گذاران در دنیای امروزه است. دادستانی زیرک و بلندپرواز بنام چاک رودز (پل جیاماتی) پس از رسیدن یه ریاست صندوق‌های تأمین، سخت به دنبال گیر انداختن و رسوا کردن یکی از بزرگترین و بانفوذترین صندوق داران مالی شرکت‌های وال استریت در نیویوک بنام بابی اکسلراد (دیمین لوئیس) است.



۸۸. داستان جنایی آمریکایی

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



داستان جنایی آمریکایی (American Crime Story‎) آنتولوژی جنایت‌های واقعی است که توسط اسکات الکساندر و لری کارازوسکی خلق شده و در ۲ فوریه ۲۰۱۶ توسط شبکه تلویزیونی اف‌ایکس نمایش داده شد. هر فصل این مجموعه مانند داستان ترسناک آمریکایی داستان مجزایی دارد و به صورت یک مینی سریال پخش می‌شود. خالقان مجموعه پس از فصل اول، نقشی در تولید نداشتند. این مجموعه از شبکه تلویزیونی کابلی اف‌ایکس در ایالات متحده آمریکا پخش می‌شود. اولین قسمت این مجموعه در ۲ فوریه ۲۰۱۶ پخش شد.



۸۷. آمریکایی‌ها

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



آمریکایی‌ها (The Americans) یک مجموعه تلویزیونی است که توسط جو وایزبرگ افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ساخته شده است. اولین قسمت این مجموعه در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳ در شبکه کابلی اف ایکس پخش شد و تا ۱ می ۲۰۱۳ فصل اول آن تمام شد. فصل دوم این مجموعه در ۲۶ فوریه ۲۰۱۴ به روی آنتن رفت. داستان سریال در دهه ۱۹۸۰ و در زمان جنگ سرد می‌گذرد و زندگی الیزابت و فیلیپ جنینگز را نشان می‌دهد که دو مأمور مخفی کا گ. ب. از شوروی هستند که به عنوان یک زوج آمریکایی در ویرجینیای شمالی در حومه شهر واشینگتن با فرزندانشان زندگی می‌کنند. همچنین در همسایگی آن‌ها فردی به نام استن بیمن از مأموران اف‌بی‌آی اسکان دارد. سریال در رابطه با زندگی شخصی و کاری خانواده جنینگز است که بعضی مواقع اتفاقات دنیای واقعی را نیز در داستان سریال وارد می‌کنند. سازنده مجموعه عقیده دارد که موضوع اصلی سریال دربارهٔ یک ازدواج است.



۸۶. بانشی

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



بانشی (Banshee) یک مجموعه تلویزیونی اکشن، درام معمایی آمریکایی است که توسط جاناتان تروپر و دیوید چیکلر ساخته شده است. فصل اول این سریال در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۳ از شبکه سین‌مکس پخش شد. جان اسمیت (لوکاس هود) (آنتونی استار)، یک دزد حرفه‌ای است که موفق می‌شود خود را بجای کلانتر جدید، اما به قتل رسیده شهر بنشی در ایالت پنسیلوانیا جا زده و هویت خود رو مخفی نگه دارد این سریال برگرفته از اتفاقاتی است که در روستای گرجی پل می‌افتد.



۸۵. دروازه ستارگان اس جی-۱

۸۴. افسانه کورا

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



افسانه کورا (The Legend of Korra) یک انیمیشن سریالی آمریکایی است که بین سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ از شبکه نیکلودئون پخش می‌شد. این انیمیشن در چهار فصل توسط برایان نیتزکو ومایکل دانته دی‌مارتینو ساخته شده‌است و دنباله مجموعه آواتار: آخرین بادافزار به‌شمار می‌آید. داستان در همان دنیا و حدود ۷۰ سال پس از پایان آن مجموعه می‌گذرد، زمانی که روح آواتاری به دختر آب افزاری به نام کورا انتقال یافته‌است. همچنین داستان بیشتر در «شهر جمهوری» می‌گذرد که از بقایای کلنی‌های کشور آتش از مجموعه پیشین تشکیل شده‌است و الهام گرفته از منهتن و افزودن عناصر شرقی به آن است.



۸۳. غریبه یا بیگانه

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



غریبه (Outlander) یک مجموعه تلویزیونی درام بریتانیایی-آمریکایی است که بر اساس رمانی با همین نام به قلم دایانا گابالدون ساخته شده‌است. پخش این مجموعه از ۹ اوت ۲۰۱۴ از شبکه تلویزیونی استارز شروع شد. این مجموعه توسط رونالد مور توسعه یافته و بوسیله سونی پیکچرز تلویژن و لفت بنک پیکچرز برای شبکه استارز تهیه شده‌است. فصل دوم مجموعه به تعداد ۱۳ قسمت از آوریل تا ژوئیه ۲۰۱۶ پخش شد. فصل سوم این سری از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۷ در ۱۳ قسمت پخش گردید. فصل چهارم نیز از نوامبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ پخش شد. همچنین شبکه استارز مجموعه را برای فصل‌های پنجم و ششم تمدید کرد.



۸۲. دارو دسته

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



دار و دسته یک مجموعه تلویزیونی کمدی-درام آمریکایی است که از شبکه اچ‌بی‌او پخش می‌شود. آری (جرمی پیون) تصمیم می‌گیرد از بازنشستگی خارج شود تا بتواند ریاست یک استودیو را برعهده بگیرد. وی قصد دارد تا به سراغ سوژه‌ای علمی تخیلی رفته و فیلمی در اینباره بسازد و برای کارگردانی نیز وینس (آدرین گرینر) را مد نظر دارد. آری که موفق شده اسپانسری تگزاسی به نام لارسن (بیلی باب تورنتون) برای سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری بر روی فیلمش قانع کند، همه چیز را برای ساخت فیلم مهیا می‌بیند، اما در خلال ساخت فیلم، اتفاقاتی رخ می‌دهد.



۸۱. مظنون

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



مظنون یا همان فرد تحت نظر (Person of Interest) نام یک سریال تلویزیونی درام و جنایی است که پخش آن از ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱ در شبکه CBS آغاز و آخرین قسمت (به نام 'return ۰') از آخرین فصل سریال نیز در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ به روی آنتن رفت. این سریال در مجموع ۱۰۳ قسمت دارد و طی ۵ فصل به نمایش درآمد. فیلم‌نامه این سریال توسط جاناتان نولان توسعه داده شده‌است. همچنین سارا شاهی بازیگر ایرانی‌تبار آمریکایی در یکی از نقش‌های اصلی با نام ثمین شاو به ایفای نقش می‌پردازد.



۸۰. بروکلین نه - نه

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



بروکلین نه-نه (Brooklyn Nine-Nine) یک سریال تلویزیونی کمدی و جنایی است که در شبکه فاکس پخش می‌شود. داستان سریال در مکان تخیلی پاسگاه نود و نهم پلیس نیویورک در بروکلین است. سریال درباره گروهی از کارگاهان و کاپیتان آنها، که تازه به این بخش منتقل شده، است. قسمت اول این سریال در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ بر روی آنتن رفت و و به‌طور میانگین ۶٫۷ میلیون بیننده داشت. این سریال برنده دو جایزه گلدن گلوب در سال ۲۰۱۴ شد، یکی در بخش بهترین سریال کمدی و دیگری در بخش بهترین بازیگر سریال کمدی-موزیکال که اندی سمبرگ برنده آن شد. فصل پنجم این سریال در ۲۰ مه ۲۰۱۸ به پایان رسید. این سریال توسط کمپانی فاکس بعد از ۵ فصل کنسل شد، اما شبکه NBC حق پخش سریال را خریداری کرد و آن را تا فصل هشتم تمدید کرد و هم اکنون فصل هفتم در حال پخش است.



۷۹. فیوچراما

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



فیوچراما یا آینده‌نما (Futurama) مجموع پویانمایی کمدی و علمی-تخیلی‌ای است که توسط مت گرینینگ (سازند سیمپسون‌ها) و دیوید اکس. کوهن (از نویسندگان سیمپسون‌ها) ساخته و پرداخته شده است. این مجموعه در طول مدت پخش‌اش، یعنی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳، بین سه شبک تلویزیونی جابه‌جا و دست به دست شده است. شبکه فاکس (۲۰۰۳-۱۹۹۹)، شبک اَدالت سوئیم (۲۰۰۷-۲۰۰۳) و شبک کمدی سنترال (۲۰۱۳-۲۰۰۷)؛ تا این که در نهایت برای همیشه متوقف می‌شود.



۷۸. فرینج

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



فرینج (Fringe) نام یک سریال تلویزیونی علمی-تخیلی در ایالات متحده آمریکا است که هم‌اکنون پخش آن به پایان رسیده‌است. سازندگان این اثر جی. جی. آبرامز (سازنده سریال‌هایی، چون لاست و آلیاس و کارگردان فیلم‌هایی، چون ماموریت غیرممکن ۳ و پیشتازان فضا)، الکس کورتزمن و روبرتو ارسی (نویسندگان فیلم‌هایی، چون مأموریت غیرممکن ۳ و پیشتازان فضا) هستند و سریال در مورد ماجرا‌های اداره پلیس اف. بی. آی در شعبه شهر بوستون در ماساچوست است. این سریال تاکنون توسط منتقدان و تماشاگران با واکنش‌های خوبی روبرو شده‌است.



۷۷. خانواده امروزی

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



خانواده امروزی (Modern family) نام یک مجموعه تلویزیونی کمدی آمریکایی است که توسط کریستوفر لوید و استیون لویتان در شبکه تلویزیونی ABC ساخته شد. در سال ۲۰۱۰ این مجموعه توانست جایزه بهترین کمدی جوایز امی را به همراه چهار جایزه دیگر امی از آن خود کند. فصل اول تا سوم این مجموعه در قالب ۷۲ قسمت ۲۲ دقیقه‌ای ساخته و پخش شده‌اند. فصل چهارم این سریال در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ به نمایش درآمد. در این سریال تلویزیونی ۳ خانواده که از قشر نسبتا مرفه آمریکا هستند با روابط خانوادگی، به یک دیگر مربوط شده و داستان زندگی آن‌ها به صورت طنز به تصویر کشیده می‌شود.



۷۶. سوپرنچرال

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۴



سوپرنچرال (Supernatural) یک مجموعهٔ تلویزیونی درام فراطبیعی ساخته شده توسط اریک کریپک است با بازیگری جرد پادالکی در نقش سم وینچستر، و جنسن اکلس در نقش دین وینچستر – برادرانی که در سراسر کشور آمریکا شیاطین و دیگر شکل‌هایی از موجودات ماوراطبیعی را شکار می‌کنند که اغلب مردم اعتقادی به وجود آن‌ها ندارند. داستان این مجموعه تلویزیونی، الهام گرفته‌شده از فولکلور و افسانه‌های محلی، و بررسی پاگانیسم و اساطیر مسیحی است. شیاطین دشمنان اصلی شخصیت‌های اصلی سریال در سراسر این مجموعه را تشکیل می‌دهند. اولین بار در شبکه WB پخش شد.



۷۵. Flight of the Conchords

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۵



این فیلم دارای ژانر موزیکال است که برای اولین بار از شبکه اچ بی او پخش شد، جیمین کلمنت و برت مک کنزی به عنوان نسخه‌های داستانی از خود در "پرواز کانچر" بازی می‌کنند. داستان سریال در مورد دو نفر می‌باشد که در نیوزلند یک گروه راک دارند. آن‌ها برای اینکه ستاره گانی معروف بشوند به نیویورک نقل مکان می‌کنند.



۷۴. اش علیه مردگان شرور

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۵



سریال اش علیه مردگان شرور (Ash vs Evil Dead) که براساس سه‌گانه معروف «کلبه‌ی وحشت» ساخته شده پخش خود را آغاز کرده است. ژانر این سریال ترسناک است. اَش که شخصیت شوخ‎طبع و جالبی دارد سی سال گذشته را بدون توجه به مسئولیتش برای از بین بردن موجود خبیثی به نام اویل دد که او و دوستان دوران دانشگاهش با اقداماتشان ۳ دهه پیش در کلبه‎ی جنگلی آزاد کرده بودند، گذرانده است. اکنون علاوه بر این که پس از سالیان دراز اویل دد توانسته او را پیدا نماید، خطر گسترش طاعون زامبی کننده‌ای نسل بشر را تهدید می‌کند و اَش پا به سن گذاشته و دوستان جوانش باید راهی برای مقابله با آن بیابند.



۷۳. لویی

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۵



لوئی (Louie) برنامه تلویزیونی کمدی-درام آمریکایی است که از سال ۲۰۱۰ از شبکه اف‌ایکس پخش می‌شود. نویسندگی، کارگردانی، تدوین و تولید کننده مجموعه، لوئیز سی. کی. استندآپ کمدین آمریکایی می‌باشد. او در این مجموعه در نقشی خیالی از خود بازی می‌کند. یک کمدینی که به تازگی طلاق گرفته و دو دختر کوچک خود را در نیویورک بزرگ می‌کند. این مجموعه نسبت به دیگر مجموعه‌های کمدی، روند غیرمعمول و آزادی دارد که شامل داستان‌های با خط داستانی نامرتبط از زندگی لوئی و اجرا‌های استندآپ او می‌باشد.

این مجموعه تحسین منتقدان را برانگیخت و در سال ۲۰۱۰ در چند لیست در جایگاه ده مجموعه اول جای گرفت. سی. کی. برای بازیگری، نویسندگی و کارگردانی در این مجموعه چندین بار نامزد دریافت جایزه امی شد و در شصت و چهارمین دوره جایزه‌های امی برنده جایزه بهترین نویسنده مجموعه‌های کمدی شد.



۷۲. فضای گسترده

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۵



فضای گسترده (انگلیسی: The Expanse‎) سریال علمی–تخیلی آمریکایی که توسط مارک فرگوس و هاوک اوتسبی ساخته شده است. این سریال در مورد تسخیر منظومه شمسی توسط انسان‌ها در قرن ۲۳ است. منتقدان رشد شخصیت و بررسی روابط سیاسی را در این سریال ستایش کرده اند. از جمله بازیگران این سریال شهره آغداشلو بازیگر ایرانی است.



۷۱. دره سیلیکون

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۵



دره سیلیکون (Silicon Valley) یک مجموعه تلویزیونی در گونه کمدی موقعیت است که از شبکه اچ‌بی‌او پخش می‌شود. مایک جاج، جان السچلر و دیو کرینسکی سازندگان این مجموعه تلویزیونی هستند. پخش این مجموعه از ۶ آوریل ۲۰۱۴ آغاز شد. موضوع سریال در مورد ۶ جوان است که شرکتی نوپا در دره سیلیکون به راه انداخته اند.



۷۰. دروغ‌های کوچک بزرگ

-امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۵



دروغ‌های کوچک بزرگ (Big Little Lies‎) یک سریال درام آمریکایی محصول اچ بی او به کارگردانی ژان-مارک، ولی و نویسندگی دیوید‌ای کلی است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. فصل نخست مجموعه براساس رمانی به همین نام ساخته شده‌است. فصل دوم در سال ۲۰۱۹ با اضافه شدن مریل استریپ به گروه بازیگران منتشر شد. داستان فیلم دروغ‌های کوچک بزرگ مرگی مشکوک در یک مراسم جمع آوری کمک‌های مالی برای مدرسه ابتدایی توجهات را به سمت سه مادر و خانواده هایشان جلب می‌کند.



۶۹. سرگذشت ندیمه

- امتیاز کااربران آی ام دی بی: ۸.۵



سرگذشت ندیمه (The Handmaid's Tale‎) مجموعه تلویزیونی آمریکایی‌ست که بر اساس رمان معروف سرگذشت ندیمه، اثر مارگارت اتوود، نویسنده کانادایی ساخته شده‌است. فصل اول این مجموعه در ۱۰ قسمت در سال ۲۰۱۷ از کانال هولو پخش شد. فصل دوم بلافاصله ساخته شد. فصل سوم نیز ساخته شده است. این داستان مسیر زندگی یکی از ندیمه‌ها به نام جون آزبورن را دنبال می‌کند که با نام آف‌فرد صدا زده می‌شود. او برای فرمانده فِرِد واترفورد خدمت می‌کند.



۶۸. پانیشر

پانیشر یا مجازات‌گر (The Punisher‎) یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی است که توسط شبکه نت‌فلیکس و به وسیله استیو لایت‌فوت بر پایه شخصیتی به همین نام در مارول کامیکس ساخته شده‌است. وقایع این سریال در دنیای سینمایی مارول واقع شده است و ادامه فیلم‌های دنیای سینمایی مارول و مجموعه‌های تلویزیونی مارول محسوب می‌شود. تمام قسمت‌های فصل اول برای نخستین بار در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ از طریق نت‌فلیکس در دسترس قرار گرفت. یک ماه بعد، نت‌فلیکس مجموعه را برای فصل دوم متشکل از سیزده قسمت تمدید کرد؛ که در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ منتشر شد. در ۱۸ فوریه ۲۰۱۹، نتفلیکس ساخت مجموعه را پس از دو فصل متوقف کرد.