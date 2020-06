درسدن در روز و شب

«درسدن / Dresden» مرکز ایالت زاکسن در کشور آلمان است. درسدن تقریباً در سی کیلومتری شمال مرز جمهوری چک، در حوزه رودخانه‌ای وسیعی در دره‌ بالایی «اِلبه / Elbe» واقع شده و مدت‌های مدیدی در میان مردم به زیبایی، آب و هوای خوب و موقعیت عالی تجاری شهرت داشته است. این شهر از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان اتحاد آلمان شرقی و غربی جز آلمان شرقی بود و در جریان بمباران متفقین به کلی ویران شد. «کلیسای فرائِن | Dresden Frauenkirche»، «کاخ زوئینگِر و زِمپربائو | Zwinger mit Semperbau»، «میدان تئاتر و اپرای زِمپِر |‌ Theaterplatz and the Semperoper»، «کلیسای جامع درسدن | The Catholic Court Church»، «گِئورگِنتور و صف شاهزادگان | The Georgentor»، «ایوان برول | Brühl's Terrace»، «آلبرتینوم و مجموعه‌های هنری درسدن | Albertinum»، «قلعه مسکونی درسدن و موزه‌ها | Dresden Residential Castle»، «لَندهاوس و کلیسای صلیب مقدس | Landhaus and the Kreuzkirche»، «باغ بزرگ | The Great Garden»، «کاخ ژاپنی و سوار طلایی | The Japanese Palace» و «کاخ‌های پیل نیتز | The Pillnitz Palaces»، از جمله جاذبه‌های درسدن است. این شهر را در روز و شب با کیفیت 4K تماشا می‌کنید.