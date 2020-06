نورنبرگ از نمای نزدیک

«نورنبرگ / نورمبرگ / Nürnberg / Nuremberg» شهری با 186 کیلومترمربع مساحت در ایالت بایرن آلمان است و به واسطه مهاجرپذیری شهرت دارد. بازار کریسمس نورنبرگ مشهورترین بازار سنتی اروپاست که همه‌ساله از اول دسامبر تا روز کریسمس پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است. این شهر حدود هزار سال پیش در این کشور تاسیس شد و شهری فوق العاده جذاب است که ترکیبی از دیدنی های خاص و منحصر بفرد را در خود جا داده است. وقتی که به این شهر وارد می شوید متوجه می شوید که جو آن جوی بین قرون وسطی و عصر مدرن است و انگار که این شهر بین گذشته و اکن«ون گیر افتاده است. «دیوارهای شهر | The Town Walls»، کلیسای سنت لورنس | St. Lawrence's Church»، کشتی نادان ها، کتنزتگ، منطقه «گوهو / GoHo»، «موزه اسباب بازی | The Toy Museum»، «هاز / Der Hase»، «موزه حمل و نقل | Transport Museum»، «موزه ملی ژرمنی | National Germanic Museum»، «قلعه نورمبرگ | Nuremberg Castle»، «هاوپ مارکْت | The Hauptmarkt»، «کلیسای بانوی ما | Church of Our Lady»، «کلیسای سنت زیبایْدوس | St. Sebaldus Church»، «خانه آلبرشت دورِر | Albrecht Dürer's House»، «خیابان شاه و ناحیه سنت لورنس | St. Lawrence Side» و... از جمله اماکن دیدنی نورنبرگ است. نورنبرگ را از نمای نزدیک در قاب 4K می‌بینید.