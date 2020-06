فیلم سینمایی «پسری که شاه خواهد شد / The Kid Who Would Be King» به کارگردانی جو کرنیش محصول سال 2019 است. گروهی از کودکان شجاع و ماجراجو عازم سفری حماسی می‌شوند تا تهدیدی قرون وسطایی را خنثی کنند. اما آنها در طی مسیر سفرشان با خطرات و مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که… . لوییس آشبورن، دین چاوماو، تام تیلور، راینا دوریس، ربکا فرگوسن، انگوس ایمی، پاتریک استوارت، دنیس گاف، نوما دومزونی، ناتان استوارت، مارک بونار، الکساندرا روچه، نیک محمد، جنویو اورایلی و آدام باکستون در این فیلم مقابل دوربین بیل پوپ بازی کردند و جاناتان ایمِس و پل مکلیس این اثر را تدوین کردند. جلوه‌های ویژه این فیلم توسط «رودئو اف ایکس / Rodeo FX» پیاده سازی شده که پشت صحنه آن را در تابناک می‌بینید.