انیمیشن «دنیای جدید قدیمی / The Old New World» به کارگردانی الکس زاخارو محصول سال 2016 است. یک ماشین زمان، شهر جدید را به دوران قدیم می‌برد و نیویورک را در بیش از یک قرن پیش نشان می‌دهد... . این انیمیشن کوتاه که متکی بر تصاویر تاریخی ساخته شده را در تابناک می‌بینید.