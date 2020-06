«مردی که زیاد می‌دانست / The Man Who Knew Too Much» به کارگردانی آلفرد هیچکاک و نویسندگی چالز مایکل هیس برگرفته از داستانی نوشته شده توسط چارلز بنت و ویندهم لوئیس است. خانواده‌ای آمریکایی به نام‌های دکتر بن مککنا؛ همسرش جو و پسرشان هنک برای گذراندن تعطیلات خود به مراکش می‌روند. در پی درگیری که بین آن‌ها و یکی از اهالی مراکش در اتوبوسی رخ می‌دهد؛ با مردی به نام لوییس برنارد آشنا می‌شوند که به آن‌ها کمک می‌کند. لوییس برنارد که مردی فرانسوی است آن‌ها را برای صرف شام در رستورانی دعوت می‌کند. در همان شب بن و جو در رستوران با زوج دریتون آشنا می‌شوند که برای گذران تعطیلات به مراکش آمده‌اند. روز بعد در حالی که این دو زوج در بازاری مشغول گردش هستند، چاقو خوردن مردی با لباس محلی را مشاهده می‌کنند که معلوم می‌شود لوییس برنارد است. برنارد لحظاتی پیش از مرگش اطلاعاتی در گوش بن نجوا می‌کند به این مضمون که فردی بزودی در لندن ترور خواهد شد... . جیمز استوارت، دوریس دی، برندا ده بنزی، برنارد میلز، رالف ترومن، دنیل ژلین، مونس ویت، آلن موبری، هیلاری بروک، کریستوفر اولسن، رگی نالدر، الکسیس بوبریسنکوی، ریچارد واتیس، نوئل ویلمن، الیکس تالتون، ایو براویل، ریچارد وردزوورث، جورج هاو، کارولین جونز و جان برارد مقابل دوربین رابرت برکس بازی کردند. برنارد هرمن موسیقی متن این فیلم را ساخت و جرج توماسینی این اثر را تدوین کرد. قطعه اصلی موسیقی متن این فیلم را بر روی تصاویری از این اثر می‌بینید و می‌شنوید.