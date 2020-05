«هانوفر یا هانوور / Hannover» یکی از شهرهای آلمان و مرکز ایالت فدرال نیدرزاکسن (ساکسونی سفلا) است. پارک ایلنریده | Eilenriede، موزه اسپرنگل | Sprengel Museum، موزه آگوست کستنر | Museum August Kestner، باغ وحش هانوفر | Hanover Adventure Zoo، موزه ویلهلم بوش | Wilhelm Busch Museum، دریاچه ماش | The Maschsee، موزه دولتی لاور ساکسونی | Lower Saxony State Museum، شهر قدیمی هانوفر | Hanover’s Old Town، سالن اوپرای هانوفر | Hanover Opera House، باغ هرنهاوزن | Herrenhausen Gardens، بازار کلیسای سنت جورج و جیمز | Marktkirche و تالار جدید شهر هانوفر | The New Town Hall in Hanover از جمله جاذبه‌های هانوفر است. این شهر را در یک تایم لپس 4K تماشا می‌کنید.