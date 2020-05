انیمیشن کوتاه بازرس و چتر

انیمیشن «بازرس و چتر / The Inspector and the Umbrella» به کارگردانی مائل گورملن محصول سال 2016 است. مردی در یک روز عادی با شرایطی غیرعادی مواجه می‌شود... . این انیمیشن کوتاه را در تابناک تماشا می‌کنید.